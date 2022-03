Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Llegó la hora de que te tomes un respiro. Tómate la vida con calma, no te desestabilices ni permitas que el influjo lunar te arrastre al desequilibrio. Es un día adecuado para proyectar tus metas sin afanes ni acaloramientos. No dejes que los desafíos mínimos te perturben en las finalidades más altas de tu existencia. En el amor: aprovecha los pequeños momentos y disfruta a fondo de la calma que te brinda la calidez de tu pareja. Si estás en busca de compañía, no te dejes llevar por el impulso y piensa en el largo plazo.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Sé flexible, pero no no te quedes inmóvil. Evita las reacciones apresuradas y no caigas en la hostilidad. Oído atento en este día, son momentos propicios para que te eleves espiritualmente y rescates el valor y la alegría en el dar y el compartir. Orienta tu obstinación en intentar comprender a los demás y ponerte en sus zapatos. En el amor: aquella noticia que esperabas está próxima a llegar. Prepárate para bellas experiencias y no hagas supuestos dañinos. Aunque la espera parezca insoportable, los resultados serán agradables.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Es un día para alimentar tu sabiduría. Saca tiempo para colmar tu afán de saber, tomar un libro o reflexionar mirando el atardecer. Toma el control de tu vida y aprovecha para hacer un balance provechoso. Aprovecha tu energía no solamente para competir, sino además para conciliar y aportar en lo colectivo. No es momento para que guardes tu brillo, ilumina tu entorno. Cuídate de las habladurías. En el amor: toma las riendas de tus pasiones, canaliza tu poder de atracción y busca la felicidad con tu pareja.



Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Piensas mucho en los demás, pero también debes sacar tiempo para ti. No dejes que las dificultades te abatan, estás cerca de trascender el plano bajo y vendrá una evolución espiritual pronto. Te atormentas por el pasado, pero debes elevarte hacia el futuro, aunque con los pies firmes en el aquí y el ahora. No te compadezcas, sé fuerte. En el amor: empiezas a cosechar las recompensas de la entrega y tu bondad. No te tomes los desencuentros a pecho, aprovecha para reflexionar y valorar lo positivo.



Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ No pierdas tiempo pensando en la imagen que tienen los demás de ti, esos juicios de valor no dependen de ti ni de tus actos. Sigue con tu proceso de autocrítica y perfeccionamiento sin perder de vista la empatía y el altruismo. Es un día de cautela en materia financiera. En el amor: no olvides que una relación es un puente que se tiende entre dos orillas. Analiza tu comportamiento si hay dificultades con tu pareja, para que la conexión fluya de lado y lado.



Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ No pierdas la alegría sin importar las dificultades. Al ser un signo de tierra resistes más de lo que muchos imaginan. Hoy sonríe con la frente en alto, porque este viaje llamado vida es muy corto como para amargarte. Es un día para que te comuniques con esa persona que te hizo daño y la perdones, teniendo en cuenta no volver a cometer los mismos errores. Bríndate solo a quien lo merece. En el amor: no permitas que la fatiga y el tedio de la rutina oscurezcan tu relación. No temas entregarte, el amor no sirve si es a medias tintas.



Libra (sept 24 - oct 22)

♎ El sol brilla nuevamente y debes rescatar lo positivo de la vida sin culpas ni remordimientos. Deja de culpar a los demás de tus problemas, solo tú eres responsable de tu vida y capaz de sortear cualquier obstáculo. Vienen grandes retos en materia de crecimiento personal, así que mira a tu alrededor y empieza a transformar tu vida para dejar fluir al destino. En el amor: es necesario que hagas una introspección sobre si tus expectativas en el plano sentimental se están cumpliendo. Ataja las pasiones y los celos. No olvides que el primer amor es el propio.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Tus puntos de vista, opiniones y análisis interior han alcanzado un punto culminante en tu vida. Hoy inicia un momento excelente para tareas que requieren disciplina mental y trabajo duro. Es bueno profundizar en el aprendizaje, estudiando un nuevo ciclo o buscando otras formas de crecimiento intelectual. Es un buen momento para iniciar un nuevo negocio, especialmente si lo has planeado durante algún tiempo. Lo único de lo que realmente debes preocuparte es de estar cerca de nuevas ideas. En el amor: Podrías actuar con obstinación y negarte a cambiar de posición, lo que te causará problemas más adelante. Intenta estar abierto a nuevas cosas.



Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ El fuego que llevas dentro nunca se apaga, eres motivo de alegría a donde llegas y casi sin darte cuenta te conviertes rápidamente en el centro de atención, sin embargo recibir esta atención te puede llagar a distraer de tus responsabilidades. No olvides ser humilde y recuerda que el enfoque lo es todo. Es un buen momento para comprar eso a lo que le llevas dando vueltas desde hace tiempo, pero ojo con las inversiones más grandes, por ahora es mejor la prudencia. En el amor: sigue dando pasos hacia la persona que anhelas, recuerda no descuidarla y darle toda la calidez que llevas dentro.



Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Ceres está provocando a tu Mercurio natal una batalla de conciencia. Te has estado ocupando para evitar tus pensamientos y sentimientos, pero este tránsito puede darte la medicina de la soledad para estar más en sintonía con tus emociones. Este tránsito no es un castigo; más bien, es una oportunidad para eliminar distracciones y evaluar los estímulos que te mantienen constantemente reaccionando en lugar de procesar. Trata de encontrar un equilibrio saludable entre el tiempo a solas y el pedir ayuda. En el amor: no limites a tu pareja, este tiempo de claridad mental debe ser para ti y debes entregar sana libertad de vez en cuando.



Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Continúas de racha. En lo laboral todo sigue mejorando y es que tu actitud no te permite caer nunca. Eres un ser amigable y generoso y aunque algunos se aprovechen, en esta ocasión esta tendencia de tu personalidad está dando sus frutos. Sin embargo sigue trabajando duro, no te confíes, la vida da muchas vueltas, es por eso vital que pienses siempre en el futuro. En el amor: aunque te las das de libre muchas veces los celos te carcomen en silencio, intenta expresar tus inconformidades con respeto, ganarás confianza y profundidad en tu proyecto de relación amorosa.



Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Mercurio en trígono con tu luna te hará sentir hoy mucho más vivo y vibrante de lo habitual. Tu ser emocional y racional trabajarán juntos en armonía. Tu intuición guiará tu mente y te sentirás tú mismo. Es un buen día para expresar tus ideas y sentimientos, ya sea de forma oral o escrita. Fluir con estas habilidades no solo te ayudará a transmitir tu mensaje, sino que también te ayudará a alcanzar tus metas a futuro. En el amor: la tempestad se aleja y llega un maravilloso momento. Vívelo a flor de piel.