Horóscopo de hoy: jueves 21 de abril, predicciones para el amor signo a signo

Cada día la energía de los planetas se asienta de diferente manera sobre la rueda del zodiaco. Hoy nos enfocaremos en predicciones en el amor para cada uno de los signos del zodiaco.

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈La risa y el buen sentido del humor de hoy pueden hacer maravillas con tus emociones si tu relación ha llegado a un punto difícil y las cosas se han vuelto tensas. Considera tomarte un tiempo fuera de tu relación actual para relajarte y disfrutar contigo mismo. Encontrarás en esto una experiencia refrescante.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Tu vida amorosa estará llena de sorpresas. Puedes encontrarte en una situación única que te llevará a conocer a alguien maravilloso. Este agradable encuentro inesperado puede convertir un día aburrido en un recuerdo inolvidable. Algunos compañeros de trabajo entrarán en tu vida y te brindarán la oportunidad de conocerlos a un nivel más personal.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Te sentirás especialmente apegado a la persona con la que ahora estás involucrado. Cuanto más sepas sobre tu relación y la personalidad de esta persona, más exitosa será la conexión. Para variar, mímate a ti y a esa persona especial, deja atrás los miedos.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Algunos de tus comportamientos pueden parecer estar fuera de sincronización hoy. Como consecuencia de esto, puedes experimentar una interrupción en tu sentido del equilibrio y la armonía en pareja. Mantente positivo, ya que es posible que tu conexión con este ser querido mejore significativamente tras esta prueba.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Puede haber rumores en tu relación esta semana. Aunque te apasione un tema o una persona, es posible que pierdas el interés en ellos si la relación ya no sirve a tus intereses. Puedes sentirte limitado como resultado de esta situación. Toma medidas inmediatas para arreglar este pequeño problema.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Saca tu lado exploratorio y no te conformes con lo que ya has pensado. Cuando se trata de tu vida romántica puede ser difícil definir algo. Sin embargo los astros revelan que es posible que algo mucho más grande esté a la vuelta de la esquina, pero todo dependerá de qué tanto desees dejar lo que ya tienes. Debes estar dispuesto a aceptar y reconocer cuán valiosa es tu relación actual o saltar al vacío tras esta nueva oportunidad. Solo tú lo sabes.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎Es hora de concentrarte en tus propias perspectivas románticas en lugar de soñar despierto con tener una relación con otra persona. Si estás interesado en alguien, sigue adelante y acércate, pero no te dejes afectar demasiado por el resultado. Hacerse ilusiones puede conducir a un accidente doloroso si las deja ir demasiado lejos. Ve con calma y piensa de manera realista siempre.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Disfruta de un almuerzo o una bebida en tu bar o restaurante favorito, luego siéntate a observar las discusiones que se desarrollan a tu alrededor. Ya sea amor o amistad, las cosas no parecen estar yendo como esperabas en este momento. Cuando estos aspectos no surgen, es mejor ignorarlos y concentrarse en otras cosas mientras vuelve a salir la luz verde del amor.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Tómate el tiempo para expresar tu gratitud por la atención que has recibido y asegúrate de corresponder con el mismo entusiasmo. Si dedicas el tiempo y el esfuerzo necesarios ahora, disfrutarás de las ventajas del amor y el compromiso de pareja en el futuro. Vas a recibir una grata sorpresa de esa persona especial que te alegrará el día considerablemente.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Prepárate para la próxima fase de tu relación. Es una excelente idea hoy. Para preservar y hacer crecer tu relación, debes escuchar a tu compañero y expresar tus sentimientos. Probablemente uno de ustedes esté buscando una relación más seria y duradera que el otro. Sé consciente de la importancia de tener una comunicación abierta y honesta.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Agrega un poco de emoción y diversión a tu relación al encontrar una manera única e inusual de hacer las cosas. En los últimos meses tu relación se ha resentido por la apatía de ambas partes y se ha deteriorado como resultado de esto. Para reavivar el romance en tu relación, tómate un tiempo para pensar en nuevas ideas.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Siempre trata tu relación como si fuera nueva, incluso si han estado juntos durante años. Una cita esta noche sería ideal para pasar un buen rato juntos. Aprovecha al máximo esta ocasión para disfrutar de la compañía del otro y deleitarse con la calidez de su conexión. Ver una película juntos, algo que no han hecho en mucho tiempo, puede ser una buena opción.