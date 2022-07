Horóscopo de hoy: jueves 28 de julio, predicciones generales para la vida

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Publicidad

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈Muchas personas viven sus vidas sin tomar decisiones conscientes sobre sus acciones. Es como si caminaran dormidos. Por eso, no caiga en esta trampa, Aries. Este es un buen día para pensar y tomar acción frente a las situaciones más difíciles. No deje que otros tomen decisiones por usted. Tome el control de su destino. Por eso, para mantener el equilibrio en estos días, es importante que se inclines hacia el lado sensible de las cosas.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Su pensamiento es claro hoy por lo que encontrará que está en sintonía con quién es usted realmente. Encuentre su fortaleza en las conversaciones donde muestra su perspicacia de las situaciones actuales. Además, manténgase en sintonía con lo que sucede a su alrededor.|



Publicidad

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Está bien equivocarse durante estos días. Si sabe que ha cometido un error, siéntase libre de admitirlo. No deje que su ego se interponga en el camino del progreso. Tenga en cuenta que los demás no querrán tratar con usted si insiste en que lo que está haciendo está bien todo el tiempo cuando tal vez no lo esté. Su mente puede estar un poco más frágil en un día como este, así que trate de ser más sensible y receptivo de lo habitual.

Publicidad

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Tenga cuidado con ser muy crítico hoy porque es probable que lo rechacen las personas por no tener cuidado con la forma en que se expresa. Este es un buen momento para escuchar y recibir en lugar de entregar información. Piense bien las cosas por un tiempo antes de tomar cualquier decisión importante, puesto que es más probable que encuentre un mayor equilibrio en la situación si reduce la velocidad y retrocede un poco.



Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Puede que su capacidad mental esté bastante lenta y perezosa hoy. Además, puede ser que no se sienta tan bien como le gustaría y lo más probable es que esto sea una señal de que simplemente necesita reducir la velocidad y relajarse. No se sienta como si siempre tuviera que dar un discurso de bienvenida, sea más un miembro de la audiencia y siga los consejos de las otras personas en el escenario.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Una de las lecciones importantes del día para usted es recordar que las emociones son cosas poderosas para reconocer y honrar. No descarte sus sentimientos. De hecho, lo más importante es que los abrace con todo tu ser. Una vez que se relaje y se asiente en sus verdaderas emociones, encontrará que su mente se aclara y puede tomar decisiones conscientes y racionales sobre cualquier problema que se le presente.

Publicidad

Libra (sept 24 - oct 22)

♎Es probable que varias personas le llamen la atención por su comportamiento, y es que puede ser que su personalidad agresiva moleste a más de uno. Aunque puede ser que no sea consciente de sus comportamientos, por lo que tiene que tener mucho cuidado. Además, este es un buen día para ver las cosas desde la otra perspectiva de otra persona para obtener un poco más de información sobre esa situación.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Su mente está pensando con bastante claridad en este día, por lo que descubrirá que tiene una gran habilidad para sintonizar con las energías sutiles que se están moviendo a través de su vida en este momento. La buena noticia es que su ego y su cerebro están trabajando juntos, y es posible que pueda lograr un mejor equilibrio entre estos dos elementos.



Publicidad



Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Pueden surgir emociones complicadas sobre las relaciones, su vida personal y su pasado. Venus en Géminis se cuadra con Neptuno en Piscis. Encuentre maneras de mantenerse presente y no deje que su imaginación se escape de usted. La luna entra en Acuario, fomentando la comunicación.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Su claridad mental crecerá en este día, pues descubrirá que su patrón de pensamiento refleja exactamente quién es usted en el centro de su ser. Es posible que hoy su cerebro quiera procesar todo para tomar mejores decisiones y decir lo que piensa.



Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Un sentimiento de anhelo puede estar en el aire cuando Venus en Géminis se cuadra con Neptuno en Piscis. Las personas podrían sentirse sensibles en este momento. La Luna entra hoy en su signo, ayudándolo a ordenar sus sentimientos.



Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓En este día descubrirá que su cerebro es más agudo y tiene una mayor sensación de claridad con respecto a su propósito en la vida. Puede ser que su instinto de crianza sea alto y su autoestima general dependa de lo útil que puedas ser para las personas que lo rodean. Brinde a las personas consejos que necesiten para crecer y ser más sabios.