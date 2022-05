Horóscopo de hoy: lunes 2 de mayo, predicciones para el trabajo y las relaciones

Mercurio comienza un nuevo ciclo zodiacal el 2 de mayo. Su entrada en Aries nos hará entrar en un espacio de liderazgo, coraje e ideas pioneras. Aries simboliza el comienzo de la primavera, haciendo de estas próximas semanas un período en el que tenemos la energía para plantar semillas planes, decisiones y pensamientos.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈No emitas ningún tipo de juicio sobre los demás. Tómate un tiempo de tu apretada agenda para ayudar a alguien que no tiene claro qué hacer. Tu actitud cooperativa y sensata es precisamente lo que requieres para reorganizar tu vida. Las personas se abrirán cada vez más a ti, lo que debe alentar y apoyar. No menosprecies a los demás.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉El día estará lleno de una sensación de euforia que te mantendrá activo durante todo el día. Asume tareas difíciles con una actitud positiva y un fuerte sentido de dirección proporcionado por tus habilidades de liderazgo. Incluso si tus mayores te tratan con desprecio de vez en cuando, no lo toleres. Sé amable y profesional, pero deja en claro que quieres que te traten con respeto.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊No permitas que el estrés del día te impida alcanzar sus metas. No te preocupes por los plazos o las expectativas de otras personas sobre tus resultados si tu mente no está funcionando a plena capacidad hoy. Tente paciencia, mantén la cabeza baja y haz tu mejor esfuerzo para hacer bien el trabajo. Hoy no es un buen día para intentar realizar múltiples tareas.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Asegúrate de que tu reputación profesional esté protegida. En este punto, los demás comienzan a pensar que no estás haciendo el trabajo que deberías. No te apresures a terminar lo que sea que estés haciendo en este momento. Sé paciente ya que no todos los componentes están en su lugar todavía. Esta es una de esas ocasiones en las que una acción descuidada puede arruinar por completo todo tu trabajo. Presta mucha atención a los detalles.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Las tareas planificadas pueden ayudarte a administrar mejor tu tiempo y esfuerzo. En el trabajo tu desempeño será mejor que el de los demás. Sin embargo, eres propenso a asumir más tareas que pueden complicar las cosas. Concéntrate solo en una tarea a la vez para asegurarte de que puedes brindar tu mejor esfuerzo a la tarea en la que estás trabajando ahora. Permanece en el presente y no mires demasiado lejos.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Siéntete seguro mientras realizas cualquier tarea profesional hoy. Existe la posibilidad de que los compañeros de trabajo mencionen sus problemas personales como una forma de distraerte de tu trabajo. Busca programar las reuniones importantes después del almuerzo. Podrás concentrarte mejor y lograr tus objetivos y plazos. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎Gracias a tu enfoque audaz podrás emprender nuevas iniciativas en el trabajo con facilidad y confianza. Es posible que incluso se te ocurran algunas ideas originales. A pesar de que aliviarás un poco el estrés de tu trabajo, es posible que te moleste la actitud de tus compañeros de trabajo. Solo concéntrate en las tareas más importantes que tienes entre manos.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Si tienes problemas en el trabajo, pide ayuda a tus colegas más experimentados. Es posible que te encuentres con muchas tareas pendientes, pero no suficiente tiempo para hacerlas todas. Sin embargo, no es necesario que te asustes; todo lo que tienes que hacer es priorizar tus tareas y te sentirás mejor de inmediato. Toma el consejo de tus superiores y aborda tus problemas persistentes con prioridad.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Hoy, depende de ti predicar con tu ejemplo. Prepárate con todos tus talentos inspiradores porque los va a necesitar. Ofrece a tus colegas y miembros del equipo la ayuda que necesitan para realizar la tarea de comunicándoles claramente lo que quieres y esperas de ellos. Aquellos que vienen por ti merecen mucho aprecio.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Ten cuidado con los compañeros de trabajo que se esfuerzan por desviar tu atención de tus tareas. Presta atención a aquellos que puedan estar tratando de derribarte para promocionarse. Incluso si no están actuando maliciosamente, su influencia y vibraciones negativas pueden ser perjudiciales para tu desempeño.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒En lugar de arriesgarte o hacer un movimiento audaz, hoy puedes depender de la consistencia. Tienes que terminar todas esas cosas en las que estás trabajando ahora mismo. Asegúrate de hacer las cosas a tiempo. Trabajar duro hoy te permitirá disfrutar de un ambiente de trabajo más relajado más adelante. Puede hacer buen uso de esta energía centrándote en algunos objetivos clave.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Prepárate para lo inesperado hoy en el trabajo. Concéntrate y asegúrate de cortar de raíz cualquier situación potencialmente amenazante. Una discusión puede tomar una dirección inusual o puedes ser citado incorrectamente en un contexto que pueda no ser beneficioso para ti. Presta mucha atención y frena cualquiera de esta amenzas antes de que lleguen demasiado lejos.