Horóscopo de hoy, lunes 6 de noviembre del 2023 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): A medida que Venus entra en tu zona, se responden grandes preguntas y tu realidad futura puede comenzar a coincidir con tu fantasía. Ves cómo tu felicidad está en tus manos y, ya sea en el trabajo o en el juego, tus habilidades únicas están en demanda.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Las técnicas inteligentes para transformar ideas vagas en algo vibrante pueden hacer que te destaques en un entorno laboral. Esta vez, puedes expresar tus esperanzas. El amor que te hace sentir bien ya está en tu vida; unos pequeños ajustes pueden llevarlo a la siguiente etapa. Si eres soltero, el cuerpo de una demostración de fitness puede ser tuyo.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Venus busca diversión e incluso los amantes de toda la vida pueden sentirse emocionados. Si eres soltero, dale a un admirador “P” improbable la oportunidad de sorprenderte en todos y cada uno de los niveles. Su capacidad para obtener los precios donde los desea es insuperable. Mientras tanto, las familias pueden escribir palabras en privado que se conviertan en una celebración pública.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Probar el talento para encontrar o remodelar viviendas puede abrirle la puerta a una carrera profesional, pero que sea según sus propios términos. La capacidad de Mercurio para realizar cualquier trabajo afecta los objetivos profesionales y los niveles de condición física. La pasión es un lugar de seguridad y los socios están ahí el uno para el otro. Un nuevo amor comienza cerca de un centro de transporte.

Publicidad

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Esperar las palabras perfectas para expresar cómo te sientes puede llevar toda una vida, así que empieza a hablar. Pero asegurate de decir la verdad. Si estás enamorado, tanto la confianza en la luna como la comunicación con Venus aumentan tu capacidad para decir lo que esperas.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Si un período de ruptura familiar ha durado demasiado, tienes la capacidad organizativa de Mercurio para revertir la situación. Has estado escuchando y es hora de revelar lo que has aprendido. El amor se basa en un sentido compartido de lo que es correcto, y cualquiera que intente manipularte no tiene lugar en tu futuro. La suerte rodea el “88”.

♎Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): El control tranquilo de Saturno mantiene el equilibrio entre la vida laboral y personal y libera tiempo para el cambio emocional. Sin fijar una fecha límite, es difícil saber hacia dónde se dirige el amor. El soltero Libra está dispuesto a volver a perderse en el amor y un viajero de Aries puede ser el mejor compañero. Tus comentarios sobre un evento en vivo pueden globalizarse.

Publicidad

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Cualquier pensamiento excesivo relacionado con una situación monetaria puede aliviarse a medida que Mercurio ingresa a su sector de efectivo. Sabes lo que necesitas y ahora puedes hacerlo realidad. Cuando la pareja oculta sus sentimientos el uno al otro, puede generar misterio pero disminuye la confianza, así que reevalúa esto.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Tu capacidad para cerrar brechas es fuerte y tiene el poder de unir personas y proyectos; solo ten cuidado con alguien que se apega a los métodos tradicionales. En cuanto al amor, combinas encanto con devoción, y un Acuario tranquilo se derrite. Tu signo tiene un poder de palabra sensacional.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Encontrar un proyecto que cumpla todos tus requisitos es más fácil ahora, con la ayuda de Venus. Una lista de verificación puede ser larga, pero tú puedes hacerla funcionar. Un nombre con una ortografía inusual puede ser el primero en firmar. El don de Mercurio para sacar a la luz hechos ocultos puede otorgarle un papel de liderazgo. La luna anima a los amigos a seguir adelante.

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Ha sido una lección difícil, pero has aprendido mucho del amor; ahora es el momento de poner esto en práctica. Comienza con algunos límites, pero prepárate para ajustarlos a la persona. Tu trabajo en equipo está impulsado por Mercurio, así que di no a la microgestión. Dejar que varias habilidades se complementen entre sí es tu habilidad estrella de la semana.

Publicidad

♓Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Con tu estabilidad interior, puedes darse el lujo de correr riesgos. Esta puede ser tu semana para sacar a relucir un tema de conversación sobre el amor, y esta vez no te dejes silenciar. ¿Soltero? Alguien a quien admiras y que luce un nuevo look de moda todos los días te devuelve la mirada toda la semana. La suerte espera hasta el último minuto para responder.