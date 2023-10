Horóscopo de hoy lunes 9 de octubre para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Sientes el amor en tu vida mientras Venus refuerza tu zona de bienestar. En lugar de preocuparte por lo que pueda pasar, concentrate en lo que tiene y en quién es; esto acercará a sus socios.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Un momento de ceder o incluso renunciar al amor termina en un estilo dramático con el poderoso Marte. Tan pronto como empiezas a decir lo que tienes en mente y en tu corazón, la situación puede cambiar. Venus sigue con gestos de sorpresa. A medida que Plutón avanza en su zona de aprendizaje, puede volver a surgir un desafío de estudio.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Es vital elegir a la persona adecuada y Venus está a bordo para ayudar. Por muy tentadora que parezca una oferta, puedes decir que no si sientes que no es para ti. Si estás asentado, recuerda que el futuro es para dos, no para uno. En el trabajo, Plutón te ayuda a fingir que eres más duro, pero esto pronto puede convertirse en algo real.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Las compuertas de los sentimientos pueden abrirse, provocando que surjan emociones inesperadas. Le ayuda a darse cuenta de que tiene razón al confiar en una persona o grupo, pero también a mantenerse alejado de alguien que nunca parece coincidir con sus aportes. Un fuerte eclipse solar de pertenencia significa que solo pasas una dirección una vez para saber que es ideal para ti.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Si es hora de sentarse con alguien que amas y trabajar juntos en un deseo, Venus puede ayudarte a comenzar esta semana. Todo y todos los que te importan son tus principales prioridades. También tienes el fuego de Marte para devolver el entusiasmo a un entorno familiar o de amistad que se ha vuelto obsoleto. Una nueva pasión se encuentra al frente en la cola de un cajero

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Tienes un brillo glorioso de amor y afecto cuando Venus llega a tu signo, y cuanto más compartas tus actitudes positivas, mejor puede ser esta semana. En el trabajo, puedes ser más valiente al proponerte roles. La nueva dirección creativa de Plutón puede traerte a la mente ideas poco probables que podrían hacerlo rico.

♎Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Tu semana comienza con una profunda fantasía de amor que se vuelve real: un rostro que no puedes olvidar o que te ha costado perdonar puede ser parte de esto. Un eclipse solar de luna nueva en su espacio estelar personal es todo lo que necesita para trazar una línea bajo el pasado, tanto dentro como fuera del trabajo, y trazar un nuevo comienzo completamente en tus propios términos.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Tu otro regente, Plutón, vuelve a girar directo y las líneas de comunicación cerradas, o cables cruzados, pueden aclararse. Prepárate para un torrente de suerte y amor centrado en palabras especiales.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Eres un amante tranquilo, pero durante las próximas semanas Venus te pide que marques el ritmo de la pasión. Entonces, si una pareja ha estado a la deriva, tome el control. ¿Soltero? Puede insistir en la integridad de los demás y tomarse un tiempo a solas para que esto suceda. Te cuesta guardar secretos, así que mantente alejado de los chismes. La suerte se vincula con un equipo de trabajo "S".

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Un tiempo de confusión personal puede terminar cuando Plutón avance nuevamente en tu signo y te deje sabiendo qué y a quién necesitas en tu vida. Marte te atrae hacia grupos interesantes y personajes interesantes, superando tus límites. El sueño de tu nombre en un logo se acerca con la luna nueva.

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Las emociones tácitas son tu especialidad, ya que lees bien a las personas y las situaciones y sabes cómo responder. Venus fomenta la comprensión, mientras que el planeta guerrero Marte aumenta el coraje. Deja las dudas en casa cuando acudas a una reunión uno a uno. Un viaje de ensueño, hasta ahora sólo en tu imaginación, está listo para ser compartido.

♓Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): En este momento tienes la carta más accesible del zodíaco, así que deja de lado cualquier timidez y busca posibles trabajos, amor y amistad. Alguien sexy ha estado anhelando que tú des el primer paso.