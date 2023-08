Horóscopo de hoy martes 1 de agosto para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): A medida que la luna llena se enfoca en las amistades y otras conexiones sociales, intenta reducir la cantidad de nombres que tienen acceso a ti: comienza a ver quién está realmente en tu equipo y quién se preocupa por ti. Además, puedes florecer solo y en cuanto al amor, la risa puede restaurar la luz.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Tu ojo para una oportunidad creativa es muy preciso gracias a Mercurio y podrás obtener ideas en gran forma. Simplemente establece un presupuesto antes de comenzar. Tu zona de ambición brilla con una determinación secreta y un amante hermoso llegará vez que fijes tu mirada.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Una luna de aventuras personales abre tu carta, pero también te recuerda qué y quién te importa realmente. La combinación de estos dos factores puede hacer de este un día de triunfos. Si estás enamorado, di lo que realmente piensas, pero con amabilidad.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): De todos los signos, eres el que tiene más misterio y poder emocional gracias a la luna llena. Cuando imaginas a una persona o un premio en tu mente, puedes comenzar el proceso positivo de atraerlos hacia ti. También puedes aceptar que tal vez nunca comprendan tus dudas más profundas, pero puedes vivir con ellas.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): El trabajo arduo en una sociedad puede dar sus frutos con un compromiso adicional, si eso es lo que realmente deseas. Si eres soltero, averiguar más sobre un silencio puede ser un movimiento positivo, pero primero establece algunos límites. Las imágenes o grabaciones de actuaciones de música en vivo pueden ser tus enlaces de suerte.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): El regalo de Mercurio para ti es el tipo de confianza tranquila y serena que inspiras a otras personas, así que tómate un tiempo para apreciar esta habilidad y habla de ella con honestidad, ya sea en persona o por escrito. Cuando se trata de amor, tienes un cuadro de pasiones sorprendentes y sentimientos crecientes. No intentes luchar contra eso, inclínate hacia la atracción absoluta.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Tus poderes imaginativos están en su máxima productividad gracias a la luna llena, pero depende de ti clasificar las ideas sensacionales de las más o menos. Esto puede significar ser despiadado. Probar algunos planes con un amigo de confianza puede ayudarlo a decidir. Alguien a quien le encanta tocar música a todo volumen puede ser tu alma gemela sorpresa.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): El proyecto comunitario puede triunfar con algunos ajustes, y usted puede ser el que los haga. Comience por registrarse en algo en lo que ha estado pensando durante un tiempo. Cualquier trastorno familiar puede ser positivo cuando lo ves como un punto de partida en lugar de una meta. La suerte escribe tres nombres, tres veces.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Puedes transmitir tanto con solo una mirada, así que cuando tus ojos se encuentren con algunos profundos y oscuros que te están haciendo una pregunta, confía en ti mismo para responder. Si ya estás enamorado, los socios pueden iluminarse cuando se conectan entre una multitud. En una elección entre un trabajo único y emocionante y algo más cotidiano, déjate llevar por el corazón.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): No te ves a ti mismo como alguien que toma riesgos, hasta ahora. La sensación de tener que participar para ganar establece el tema de su gráfico. Entonces, en lugar de su investigación cuidadosa habitual, sumérjase directamente en concursos de premios, conexiones amorosas y planes de mudanza. Siempre mantendrás el control por dentro, sin importar lo que parezca externamente. Círculos de la suerte “1986”.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Ya te has mostrado más emocional e intuitivo que de costumbre, ahora la luna llena en tu espacio zodiacal personal intensifica este proceso. Confía en tus propios instintos y sigue tus propias corazonadas. En términos de amor, esto puede incluir el avance rápido de una promesa de compromiso. ¿Soltero? The One está celebrando una fecha especial.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Trate de no reaccionar demasiado rápido a los mensajes o noticias que reciba temprano en el día, ya que Plutón está haciendo travesuras en su carta. Dese tiempo para establecer los hechos, verifique con las personas clave y luego haga su movimiento. En cuanto al amor, una relación bidireccional MOT puede revivir el romance. ¿Soltero? Un médico "C" hace que su pulso se acelere.