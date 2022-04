Es el ciclo en que la Luna se oscurece hasta su máximo y luega comienza de nuevo a crecer en el cielo. Un momento energéticamente propicio para iniciar proyectos y cerrar ciclos en los que nos desprendemos de tendencias no saludables y las reemplazamos por otras que le hacen mejor a nuestras vidas.

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ La Luna está indicando que puedes tomarte un tiempo libre y que estás listo para un descanso en tu rutina. Si planeas quedarte en casa, sal. Si se ha considerado un nuevo romance, se pondrá en marcha hacia el final de la semana. El sol se encuentra en tu signo y la fortuna brilla especialmente para ti durante estos días. busca retomar además, ese deporte que has tenido abandonado.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Varios planetas que se balancean en regiones ambiciosas de tu carta solar te instan a olvidarte de las dudas, insuficiencias e inseguridades que han perseguido tus pasos durante mucho tiempo. Concéntrate ahora en construir tu reputación a largo plazo y asegúrate de que las personas que alguna vez te ignoraron tengan buenas razones para respetarte. Son buenos días para estar en soledad y planear tus próximos movimientos.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Puede que hayas estado poniendo tu cabeza antes que tu corazón, pero en este momento la tendencia debería ser poner el corazón primero y la cabeza después. Es lo ideal para salir de esa zona evasiva ante las relaciones. Si estás haciendo planes en el trabajo, apunta a opciones que rompan con el pasado, ya que no es bueno que los problemas que han érsistido por un buen tiempo, se prolonguen.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ La situación financiera a veces parece preocupante, por eso debes aprender a controlar tus hábitos. Te sucede a menudo que una vez comienzas a sentirte más próspero, gastas más y terminas sin dinero. Trata de ser un poco más imaginativo sobre los planes futuros y no dejes que otros decidan sobre tu vida. Es un tiempo idóneo para compartir con familiares que has tenido en segundo plano.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Todas tus maravillosas intuiciones deberían estar diciéndote que ahora es el momento de hacer una apuesta por el éxito final. La Luna está de tu lado, y el peor riesgo que corres es un poco de vergüenza. Aún así, podría ser peor. Anímate a dar ese paso. Tu signo te cubre de seguridad y cualidades artísticas, así que no las dejes ir.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Empieza a relajarte. Por extraño que parezca, estás comenzando a tornarte decididamente más serio aunque esto haga parte de tu esencia. También estás siendo más organizado y eficiente y, estas son cosas que te dan paz y representan la tierra de Virgo. Pero no permitas que el lado dulce y alegre abandone tu vida. Debes evitar las tendencias a trastornos obsesivos-compulsivos.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Las poderosas estrellas sociales significan que el trabajo en equipo es vital si deseas completar tareas importantes a tiempo. Este no es el momento para ser un solitario, incluso si ya has tenido suficiente de las pérdidas de tiempo y las quejas de otras personas. Es tiempo de renovar tu armario y deshacerte de objetos inútiles que has venido acumulando. Recuerda que las cosas que conservas estancan tu energía.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Considera asumir más responsabilidades en el trabajo y ten en cuenta que tus intereses solo serán atendidos si, a su vez, cuidas los de los demás. No te eleves a la provocación. Tienes un carácter fuerte y deberías solo mostrarlo en situaciones que de verdad lo requiera, pero antes no. Aborda a otras personas en el momento adecuado, cuando sean receptivas a tus opiniones y argumentos y así ganarás mucho.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ A partir de esta semana deberías considerar reducir tus compromisos financieros, aferrándote solo a lo necesario. Piensa en cómo puedes hacer espacio para que entre la buena fortuna. Cuida tus ahorros y la manera en que te mueves en el mundo, no es momento de desperdiciar tus recursos.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Este es el último día de una secuencia de aspectos planetarios que han elevado la temperatura romántica. Esto no significa que no te quedarán relaciones, solo que tus necesidades están evolucionando. Incluso si todavía queda la más mínima chispa emocional, puedes hacer todo lo posible para avivarla hasta convertirla en una llama. Es el momento de arder.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Si has estado haciendo algo que no deberías haber hecho, prepara tu mejor táctica para el resto del mes e intenta mostrarle a la gente lo divertida que puede llegar a ser esta situación desviando su atención de cualquier cosa que haya salido mal en las últimas semanas. En el amor te estás cuestionando muchas cosas, esa persona a lo mejor te confunde y no entiendes del todo sus emociones. Dale tiempo.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Debes pensar rápido, pero no te dejes seducir por pensamientos idealistas. Necesitas hacer lo correcto por otras personas y para ello debes pensar de manera práctica y organizada. En el amor y en el trabajo tu objetivo debe ser transmitir tus ideas de la forma más poética posible aunque siendo coherente. No solo tienes que decirles a otras personas lo que quieres, ¡también debes hacer que estén de acuerdo contigo!