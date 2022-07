Horóscopo de hoy: viernes 1 de julio, predicciones para el amor

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.



Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈Si buscas romance, ahora es el mejor momento. Esta podría ser una gran oportunidad para conectarte con tu amor. Cada vez que eres honesto y sincero, corres el riesgo de que otros se aprovechen de ti. Considera reinventarte de una manera uniforme y beneficiosa para tu relación.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Un enamoramiento o incluso una pareja a largo plazo viene para ti. Si ya estás en una relación ss posible que te encuentres en la necesidad de decirle a tu pareja algo que ni siquiera te diste cuenta de que sentías hasta justo en este preciso momento. Asegúrate de que el agradecimiento sea la fuerza impulsora detrás de todo lo que haces.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Puede ser tentador sorprender a tu amante con un regalo en este momento. Tener más que suficiente para cumplir con sus requisitos puede ser una falsa sensación de seguridad para ti. Si eres soltero y buscas el amor, es posible que te encuentres inesperadamente inspirado para hacer una lista de deseos que eleve tu autoestima y cause una buena impresión en una cita.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Tienes un don natural para la comunicación, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. Siéntete libre de decir exactamente lo que sientes a tu pareja, incluso si el mensaje es contrario a lo que esa persona esperaba escuchar. Siempre que prestes atención a las palabras que usas, deberías poder transmitir tu mensaje con claridad.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Today is the day to see love in a new light. Single people may be more open to meeting people who don't suit their regular profile. If committed then a new side of your mate may emerge as the two of you get to know each other better. If you're comfortable enough with them to show them your uniqueness, they'll appreciate it.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍La dinámica de la relación podría volverse más interesante entre tú y la persona que te gusta. Con o sin pareja, estás buscando algo que encienda tanto tu intelecto como tus emociones. Mantén una mente abierta mientras interactúas con la otra persona.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎Tienes todo lo que necesitas para embarcarte en nuevas y emocionantes experiencias en el amor ahora mismo. Es posible que te sientas lleno de energía y deseoso de ampliar tus horizontes mentales. Es una buena idea sugerir un viaje por carretera a su pareja o buscar formas de entablar una conversación que sea estimulante para ambos.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Desarrollar tu propia versión personal de un entorno romántico paradisíaco podría no ser posible en este momento. Si una pareja está más enfocada en sus propias obligaciones, es posible que no esté tan presente como te gustaría que estuviera en la relación. Haz todo lo posible para mantener tus expectativas bajo control.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Es posible que tengas tus propias sugerencias, pero eso no significa que tu pareja necesariamente estará de acuerdo con ellas. Estos días te resultará más fácil hablar que escuchar y, como resultado, puedes parecer grosero. Es posible que te hayas saltado un punto de vista vital de tu pareja, así que presta atención si estás tratando de mostrarle un ángulo diferente de una situación.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Este es un día en el que tus prioridades románticas pueden estar un poco sesgadas. A pesar de que deseas una conexión social y la libertad de buscar el amor, serás muy consciente de los deberes prácticos que tienes, lo que te dificultará permanecer presente para la intimidad.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Es posible que tu necesidad de cercanía con los demás sea cada vez más fuerte, pero tu impaciencia también podría deberse a sentimientos de impotencia. Investiga los orígenes de tus ambiciones y piensa en cómo puedes incorporarlas a tu vida actual.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Es posible que puedas cosechar los beneficios de tu renovada fe en el amor ahora mismo. Mientras tratas de comprender a tu pareja, es posible que te sientas cautivado por sus pensamientos y fascinado por la forma en que funciona su mente. Considera una gama más amplia de prospectos potenciales si es soltero.