Horóscopo de hoy: viernes 22 de abril, predicciones diarias del amor, la salud y el trabajo

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Este tránsito temporal puede ayudarte a comprender qué te hace sentir nutrido. Podrías tener problemas en las relaciones. La tensión que surge cuando Ceres hace cuadratura a Venus está relacionada con el sanar de la dinámica padre-hijo. Si no se cura, la proyección de estos problemas en una pareja romántica puede conducir a relaciones poco saludables o insatisfactorias. Cuando reconozcas que la dinámica de esta relación no está funcionando, entonces serás libre de experimentar y encontrar lo que se siente bien para ti y tu pareja. El objetivo es permanecer flexible y con la mente abierta frente al conflicto y la tensión.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Este puede ser un momento de reflexión y autocomprensión. Tu estado de ánimo será muy serio y contemplativo, lo que te pondrá en una posición de gran avance. Puedes trabajar bien para alcanzar tus objetivos ideales y, por lo general, estos serán bastante elevados, como trabajar para organizaciones benéficas o grupos espirituales. Cualquier grupo que comparta tu perspectiva de la vida puede ser beneficioso para ti ahora. Los impulsos de tu ego se reducirán y te sentirás con ganas de ayudar a los demás. Estarás preocupado por tus relaciones y pensarás seriamente en ello. Tenderás incluso a obsesionarte con esta situación personal.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊La ligereza, el humor y los buenos momentos con los demás serán tus principales prioridades. La oportunidad de reunirte para una celebración, aunque no del todo libre de problemas, será beneficiosa en general aunque tu vida hogareña es más importante para ti. Las nuevas relaciones iniciadas ahora serán bastante intensas y tendrán un efecto profundo en tu naturaleza. Es posible que sientas mucho amor y quieras expresarlo. Los deseos sexuales aumentan y tus experiencias ahora reflejarán tu funcionamiento interno hacia las relaciones que pueden ser útiles. Tus obras de arte elaboradas ahora pueden exhibir tu intensidad emocional y revelarán tus impulsos subconscientes.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Tu atención estará en tus deberes y responsabilidades, esas cosas que quizás no quieras hacer pero a las que estás obligado. Puede haber una posibilidad de avance profesional. Es buen momento para organizarte y planificar. No te detengas en los sentimientos de soledad o depresión. Volverás a estar muy activo y serás capaz de afirmarte y conseguir lo que quieres. Hay un buen equilibrio entre tus, necesidades, deseos y relaciones con los demás. Es posible que tengas un mayor impulso sexual y seas más encantador de lo habitual. Ojo: hay una alta probabilidad de que las relaciones que comiences en este momento sean duraderas.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Tus sentidos son mucho más agudos en este momento y puedes captar intuitivamente energías sutiles a tu alrededor. Las preocupaciones espirituales pueden reclamar atención, por lo tanto, es un buen momento para la meditación y el retiro. Tu nivel de energía no será alto hoy, así que evita cualquier cosa demasiado extenuante. Tendrás una necesidad muy fuerte de afirmar tu propia individualidad; esto puede causar problemas con otras personas. El éxito es un factor muy importante en este aspecto y, podrías terminar teniendo bastante éxito en tu trabajo o en los proyectos en los que estás trabajando.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Te sientes muy positivo y amistoso. Es un buen momento para arreglar cualquier problema con amigos o seres queridos. Estás en sintonía con tus sentimientos y puedes expresarlos claramente. Disfrutas de la belleza y el arte, por lo que es un buen momento para ir a museos y eventos. Este es normalmente un muy buen momento para ti. Tu tendencia en los próximos días es ir tras todo lo material sin importar a quién puedas afectar en el proceso y puedes terminar teniendo un arrebato que podría terminar siendo bastante costoso. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎ Como piedra angular de tu identidad puedes obtener un sentido de propósito cuando cuidas a los demás. Otras personas también pueden estar ansiosas por apoyarte en tus esfuerzos. Específicamente, los miembros de tu familia desempeñen un papel importante en este aspecto. Si te has sentido abrumado últimamente, este tránsito traerá recursos y oportunidades para ayudarte a satisfacer tus necesidades. Esto puede manifestarse como recursos tangibles o como un ser querido que interviene para ayudarte a llevar el peso. Si tienes problemas con aceptar o solicitar ayuda, este es un momento para trabajar con las creencias limitantes y negativas sobre tu valor propio. Con la energía de Ceres fluyendo armoniosamente con tu Sol, es posible que experimente una mejor salud.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Este tiempo a menudo se siente como un segundo cumpleaños porque el Ascendente es casi tan importante como tu sol en el horóscopo. Serás positivo y serás tú mismo sin esconderte detrás de máscaras. Querrás deshacerte de tu personalidad social habitual y ser más crudo con el mundo. Puedes sentir que tienes energía y entusiasmo adicionales, y buscarás nuevas vías para canalizarlos. Es posible que te encuentres tratando de impresionar a los demás con tu personalidad. No hay nada de malo en eso, simplemente no te tomes demasiado en serio cuando lo estés haciendo. El encanto que es demasiado consciente de sí mismo no es encanto en absoluto.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Es un buen momento para hacer un trabajo que requiera un esfuerzo mental distinto. Puedes impresionar a la gente con tu habilidad y confianza. Es un buen momento para discusiones públicas o grupales, un gran momento para negociaciones comerciales.Trata de evitar situaciones serias en este momento. Tus niveles de disciplina serán bajos, así que trata de evitar demasiada indulgencia, incluyendo beber y comer demasiado.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Es un buen momento para la actividad física y la afirmación de tu individualidad. Harás una ruptura con los viejos hábitos que han estado frenando tu propia autoexpresión. Es importante asegurarte de que tu trabajo y tu vida personal te permitan ser tú mismo y comprometer tus necesidades internas frente a tus responsabilidades externas. Es un buen momento para aprender cosas nuevas, ya que pueden transformar tu forma de pensar. La buena comunicación es importante, así que esfuérzate por hacerte escuchar y entender. Te sentirás encantador hoy y más personas se sentirán atraídas por ti.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Este es un tiempo de crecimiento en conciencia y experiencia a través de personas en tus esferas sociales. Estarás más que dispuesto a ayudar a otros que lo necesiten y, en consecuencia, ellos podrán ayudarte a cambio. Podrás encontrarte con maestros o guías que te permitan expandir tus horizontes en todas las áreas de aprendizaje pero especialmente dentro de un nivel espiritual. Es un buen momento para comenzar un nuevo estudio, ya que esto puede brindarte una gran comprensión de ti mismo. Cualquier nuevo amor que llegue ahora será muy beneficioso para tu crecimiento personal aunque no dure. Puede que seas bastante cariñoso y afectuoso en este momento, por lo que es un buen momento para iniciar nuevas relaciones amorosas.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Te sentirás mucho más vivo y vibrante durante este tránsito y encontrarás que otras personas de alta energía se sentirán atraídas hacia ti. De la mano de esta vivacidad, también sentirás una mayor autenticidad, ya que tu ser emocional y racional trabajarán juntos en armonía. La gente será más receptiva contigo, por lo que es un buen momento para expresar tus ideas y sentimientos, ya sea de forma oral o escrita. La verdadera escucha requiere energía, y con eso en abundancia encontrarás que las interacciones con las personas alcanzarán nuevos niveles de profundidad.