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Blu Radio  / Sociedad  / Hospitalizan a Reykon y preocupa a sus fans: ¿se afectan sus conciertos?

Hospitalizan a Reykon y preocupa a sus fans: ¿se afectan sus conciertos?

El cantante sorprendió con la anécdota en sus redes sociales y preocupó sobre su estado de salud de cara a varios conciertos que tiene este 2026

Reykon hospitalizado.jpg
Reykon hospitalizado //
Foto: Instagram @reykon
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

A través de redes sociales, Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido artísticamente como Reykon, preocupó a todos sus fans al aparecer hospitalizado; sin embargo, simplemente estaba pasando por un momento de salud complicado y descartó que se tratara de algo grave que pueda afectar su carrera o planes.

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¿Por qué estuvo hospitalizado Reykon?

De acuerdo con el cantante, tuvo que ser sometido a una cirugía en su columna y, afortunadamente, todo salió perfectamente por lo que habrá ‘líder’ por más tiempo. Pero aseguró y admitió que su tuvo miedo de que esto pudiera afectar su carrera, además de sus dos próximos shows en el Movistar Arena, que han sido un sueño de años.

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“Cirugía en la columna, eso es lo que tenía para todos los que se preguntaban qué fue lo que pasó, para los que me tuvieron en sus oraciones, gracias. No voy a negar que qué susto me dio, o sea, la columna, uno dice cirugía de columna y usted sabe lo que se le viene a la mente”, puntualizó.

Ahora, el cantante se estará recuperando de la cirugía para volver a la acción pronto, incluso, dijo que ya podía ponerse de pie y todo va como se esperaba, agradecido con Dios que no pasó nada malo.

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El sueño del Movistar Arena

Hace meses, en diálogo con Blu Radio, aseguró que tenía una tarea pendiente en su carrera: un concierto en el Movistar Arena, que sentí que este 2026 era el momento, en especial porque eran los fans y colegas los que estaban pidiendo, por lo que ese apoyo le dio la fuerza de intentarlo.

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"Ahorita veníamos hablando de eso en el carro. Es muy bonito cuando como que nosotros no lo hemos planeado y que lo pidan tanto, ¿me entendés? Entonces, no es que sí está, prepárate que yo te mando ahí para que antes me hagas queja ahí, si me hacés el favor y lo digas. Porque venimos muy pronto con eso. La gente que lo espere, la verdad, porque si ellos están esperando ese momento, todas las personas que quieren ir a tener algo así, créeme que yo lo he esperado más. Yo llevo mucho tiempo esperando un momento así, muy íntimo, y yo sé que vamos a hacer varios conciertos que la gente se va a disfrutar mucho", puntualizó.

Ese momento al fin llegó y la promesa se hará realidad el 7 de noviembre en el Movistar Arena. El anuncio marca un nuevo capítulo en la carrera de un artista que ha logrado mantenerse vigente, conectar con distintas generaciones y construir una identidad propia dentro de la escena musical.

Reykon
Reykon //
Foto: Facebook Reykon

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