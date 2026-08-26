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Blu Radio  / Sociedad  / Descubrió a su novia con otro hombre en un hotel y tomó fuerte decisión: quedó en video

Descubrió a su novia con otro hombre en un hotel y tomó fuerte decisión: quedó en video

El video, que se viralizó en redes sociales, captó los momentos de angustia del hombre tras la inesperada escena.

Descubrió a su novia con otro hombre en un hotel y tomó grave decisión
El joven los encontró en plena cama.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Un nuevo caso de infidelidad quedó registrado en video y posteriormente se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales. Las imágenes muestran a un joven atravesando un momento de profunda angustia después de descubrir a su pareja con su amante.

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El caso habría ocurrido en un hotel de China, donde el hombre, según la información que acompaña la grabación, encontró a su novia junto a otro hombre. El supuesto encuentro entre la mujer y quien sería su amante desencadenó una reacción inesperada por parte del joven, quien no habría logrado manejar el impacto emocional de lo que acababa de presenciar.

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En el video se observa al hombre dentro de una habitación mientras permanece visiblemente alterado. Con las manos sobre la cabeza, parece intentar asimilar la situación, mientras las personas presentes reaccionan ante lo ocurrido. La tensión aumenta en cuestión de segundos y, de manera repentina, el joven se dirige hacia una ventana.

Sin que los presentes pudieran evitarlo, el hombre terminó lanzándose desde el lugar. El momento quedó registrado por una cámara y posteriormente fue compartido en distintas plataformas digitales, donde rápidamente comenzó a acumular reproducciones y comentarios.

La difusión de las imágenes provocó posiciones encontradas entre los internautas. Algunos responsabilizaron a la pareja y al hombre que la acompañaba por las consecuencias que tuvo el supuesto engaño. Otros, en cambio, señalaron que una situación de infidelidad, por dolorosa que pueda resultar, no debería conducir a una persona a tomar una decisión irreversible.

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No obstante, según señalan en otros comentarios, al parecer el joven no estaba en un piso muy alto del hotel, por lo que habría sobrevivido a la caída. Hasta el momento, autoridades no desmienten ni confirman esta afirmación.

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