Impresionante historia de mujer que sobrevivió a un rayo en Colombia

Gloria Polo es una odontóloga que en 1995 sobrevivió a un rayo que la atacó cuando se encontraba junto a su sobrino en la Universidad Nacional en Bogotá, donde estudiaba odontología, cubriéndose de un fuerte aguacero con una pequeña sombrilla.

Publicidad

Tratando de buscar un sitio dónde escampar dentro del campus, se acercaron a los árboles y en ese momento les cayó un rayo que le quitó la vida a su sobrino y a ella la dejó gravemente herida.

“Él era un muchacho, a pesar de su corta edad, muy entregado al Señor, era muy devoto al Niño Jesús, traía siempre la imagen de El en su pecho dentro de un vidrio de cuarzo. Según la Fiscalía el rayo entra a través de la imagen. A él le entra el rayo en el corazón, le quema por dentro y le sale en el pie. Pero por fuera no se carbonizo, ni se quemó. En cambio a mí el rayo me entra en el hombro izquierdo. Me quema de forma espantosa todo mi cuerpo por fuera y por dentro. Me carboniza, me deja sin senos, prácticamente se me desaparece toda mi carne y mis costillas; el vientre, las piernas... sale el rayo por el pie derecho, se me carboniza el hígado, se me queman los riñones, los pulmones”, narró el trágico hecho en su página web.

Publicidad

Gloria duró en coma dos días y estuvo dos meses hospitalizada en la clínica San Pedro Claver. Contó también que durante la intervención quirúrgica experimentó un ‘desdoblamiento’ que la llevó a atravesar un túnel blanco que le permitió ir a donde estaban sus seres queridos.