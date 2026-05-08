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Increíble descubrimiento: encuentran rubí gigante de 11.000 quilates valuado en millones de dólares

Expertos aseguran que la piedra destaca por su pureza y tonalidad única, características que la convierten en una de las joyas más codiciadas del planeta.

Encuentran rubí gigante de 11.000 quilates valuado en millones de dólares
El rubí gigante presenta un color rojo púrpura.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Un enorme rubí de 11.000 quilates fue hallado en Birmania, uno de los más grandes jamás encontrados en este país, indicaron el viernes medios oficiales.

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Extraído de la región de Mogok, en el norte, este rubí es "excepcionalmente grande, raro y difícil de encontrar", indicó en un comunicado el nuevo gobierno birmano, respaldado por el ejército.

"El rubí gigante presenta un color rojo púrpura, con matices amarillentos, y se considera de una alta calidad cromática", añadió.

Encuentran rubí gigante de 11.000 quilates valuado en millones de dólares
El descubrimiento se dio en Birmania.
Foto: AFP

Aunque es más pequeño que un rubí similar de 21.450 quilates descubierto en la misma zona en 1996, esta piedra es más valiosa "debido a su color superior, su claridad y su calidad general", afirmó el gobierno, sin dar un valor exacto.

Emperadores, reyes y organizaciones armadas se han disputado durante mucho tiempo el valle de Mogok, en la región de Mandalay, donde se esconden notables rubíes conocidos como "sangre de paloma".

Estas piedras están entre las más caras del mundo. Las joyas de la más alta calidad pueden alcanzar varios millones de dólares.

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