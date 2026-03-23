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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Sale a la luz nuevo descubrimiento sobre el cerebro y su sistema de navegación

Sale a la luz nuevo descubrimiento sobre el cerebro y su sistema de navegación

Uno de los métodos utilizados consiste en someter a participantes a entornos virtuales mientras se registra su actividad cerebral a través de resonancia magnética funcional.

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