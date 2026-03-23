Sale a la luz nuevo descubrimiento sobre el cerebro y su sistema de navegación

El neurocientífico Christian Doeller fue distinguido con el Premio Gottfried Wilhelm Leibniz, considerado uno de los reconocimientos más relevantes en investigación científica en Alemania. El galardón, dotado con 2,5 millones de euros, respalda sus estudios centrados en comprender cómo el cerebro humano organiza la información y posibilita procesos como la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones.

Desde el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas, Doeller lidera un equipo que investiga los principios de codificación cerebral mediante experimentos controlados con tecnología avanzada. Uno de los métodos utilizados consiste en someter a participantes a entornos virtuales mientras se registra su actividad cerebral a través de resonancia magnética funcional.

En estos ensayos, los sujetos interactúan con simulaciones digitales en las que deben desplazarse por ciudades virtuales, como si fueran conductores que deben trasladar pasajeros de un punto a otro. Durante la tarea, los investigadores analizan en tiempo real cómo se activan determinadas regiones del cerebro vinculadas con la orientación espacial.

Los resultados han permitido identificar que el cerebro no solo responde a la navegación física, sino que utiliza estructuras similares para organizar información abstracta. Según Doeller, los mismos sistemas que permiten ubicarse en un entorno también intervienen en la forma en que se almacenan recuerdos o se estructuran conceptos.



Este enfoque sugiere que la mente humana emplea una especie de “mapa interno” para clasificar conocimientos, estableciendo relaciones de proximidad o distancia entre ideas, de manera comparable a la orientación en un espacio físico. En ese sentido, estrategias cotidianas como organizar objetos en diferentes lugares o agrupar información por categorías podrían activar estos mecanismos neuronales.

Un avance clave en esta línea de investigación se produjo en 2010, cuando Doeller y su equipo publicaron un estudio en la revista Nature en el que identificaron señales cerebrales asociadas a las llamadas células de cuadrícula. Estas estructuras, previamente observadas en roedores, están relacionadas con la representación del espacio y la ubicación.

El hallazgo demostró que los seres humanos comparten principios similares de codificación espacial con otros mamíferos, lo que refuerza la hipótesis de que la navegación es una función central en la arquitectura del cerebro. Desde entonces, los experimentos han evolucionado e incluso incluyen modelos con animales en entornos de realidad virtual.

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Con los recursos del premio, el equipo de investigación planea avanzar en estudios más complejos, incluyendo experimentos que analizan la interacción entre dos personas mientras realizan tareas cognitivas simultáneamente. Este tipo de pruebas requiere sincronizar múltiples escáneres cerebrales, lo que representa un reto técnico significativo.

El objetivo es examinar cómo el cerebro procesa la interacción social y cómo se integran diferentes funciones cognitivas en situaciones compartidas. Entre los aspectos que se busca comprender están el control de la acción, la toma de decisiones y la construcción de nuevos conocimientos en contextos colaborativos.

Además de la investigación básica, el instituto también desarrolla estudios clínicos enfocados en etapas tempranas de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, así como en condiciones asociadas a secuelas prolongadas tras infecciones. Estos proyectos aún se encuentran en fase de análisis y no han sido publicados.

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El reconocimiento otorgado a Doeller destaca el avance en la comprensión de los mecanismos cerebrales que permiten a los seres humanos orientarse, aprender y organizar información, utilizando herramientas tecnológicas que continúan ampliando el conocimiento en el campo de la neurociencia cognitiva.

