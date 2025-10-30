Indignación por pastor que asegura que Dios le pidió un iPhone 17 Pro Max: "Me lo ordenó"

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales ha generado una ola de críticas y burlas por las declaraciones de un pastor cristiano que, durante un sermón, afirmó que Dios le pidió adquirir el nuevo iPhone 17 Pro Max, un teléfono de lujo valorado en cerca de 2.000 dólares.

En la grabación, que circula ampliamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, se observa al líder religioso dirigiéndose a su congregación con una inusual petición. Entre aplausos y risas, el pastor relató haber recibido la orden divina en sueños.

“Dios me dijo hace días: ‘adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, uno para ti y uno para tu esposa’. Me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrenda esos dos celulares”, aseguró el pastor.

El religioso defendió su solicitud al asegurar que ambos teléfonos serían financiados con los diezmos de los fieles y que se trataba de una “inversión espiritual”.



“La sierva también necesita estar conectada con el cielo. Lo que se da en la casa de Dios se multiplica”, añadió, antes de concluir: “Hagamos la voluntad de Dios en este día. Amén”.

Las declaraciones provocaron una fuerte controversia entre creyentes y usuarios de redes sociales, que calificaron el acto como una muestra de abuso de fe y manipulación emocional. Miles de publicaciones y comentarios han cuestionado la manera en que algunos líderes religiosos utilizan las contribuciones de sus congregaciones.

Ante el revuelo, varios representantes de distintas confesiones cristianas se pronunciaron.

“Los diezmos y ofrendas son para el sostenimiento del ministro, sí, pero también y principalmente para la obra social, el mantenimiento del templo y la ayuda a los más desfavorecidos", señaló otro pastor.