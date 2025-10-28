¿Apareció el papá de Juanda? El video que se viralizó en redes: "Perdón"

El creador de contenido bogotano Juan David Morales Carranza ha conquistado las redes sociales con su autenticidad y la cercanía que ha construido con su público.

El influenciador, que cuenta con más de 27 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, ha sorprendido las redes con los videos que, para muchos fanáticos, son los más esperados de todo el año.

Influencer JuanDa Foto: Instagram

Juan David, conocido en redes sociales como Juanda (o Juandamc), sorprendió este 2025 con el que se espera sea el primero de muchos de sus icónicos disfraces. Una tradición que ha construido por más de 3 años y que ha sido sensación en Instagram y TikTok.

Se trata del disfraz de su papá (que titula como el video más raro que ha hecho en su vida), que causó revuelo en redes debido a su nula relación con él.



En el video, el influencer se disfraza de su papá y reúne a su familia para "pedir perdón". Su familia, entre risas y extrañeza, recibe el característico humor de Juanda y comparten un insólito momento, hasta con fotos "familiares" incluidas.

Luego de la publicación del video, empezó a especularse acerca del rumbo de su padre. El creador de contenido contó en una entrevista que su padre biológico incluso "vendió camisetas con su cara", pero especificó que no está interesado en entablar una relación con él.



¿Apareció el papá de Juanda?

Del padre biológico de Juan David Morales (Juanda) no se sabe mucho; sin embargo, un video tomó fuerza en redes sociales, cuando un hombre muy parecido al influencer argumentó ser su padre.

El protagonista del video mostró su "rencuentro" con el influenciador colombiano, donde explicaba "las razones por las cuales abandonó a su familia" y pedía "perdón".

Publicidad

Se trata de Omar Cortés, un mexicano que hace videos de viajes y que sorprende con su impresionante parecido al influencer colombiano.

Aunque Cortés no es el padre biológico de Juanda, muchas personas reaccionaron al video. Muchos comentando que "merece un Oscar por su actuación", y otros, cuestionando sus "excusas abandonar a su familia".

El influencer Juanda se disfrazó de su papá y se tomó una foto con toda su familia. Foto: TikTok @juandamc

Otros comentarios que fueron constantes vinieron de parte de varios seguidores que le preguntaban a Cortés, desde el humor, si "aún vendía camisetas con la cara de 'su hijo'".

Publicidad

El video es una colaboración entre ambos creadores de contenido, quienes se conocieron gracias a sus seguidores, que notaron su increíble parecido y le enviaron varios videos a Juanda diciendo que había aparecido "un Juanda mexicano".