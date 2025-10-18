En vivo
Influencer española causa polémica al probar frutas colombianas: "Tiene un olor"

Influencer española causa polémica al probar frutas colombianas: "Tiene un olor"

Una influencer española se volvió viral en redes sociales tras calificar el sabor del borojó, fruta típica de Colombia.

Influencer española causa polémica al probar frutas colombianas y compararlas con plástico
Influencer prueba frutas colombianas
Foto: redes sociales @saramenuna
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

La protagonista de la polémica es Sara Zhan, una influencer española que viajó recientemente por Colombia. Durante su recorrido, publicó una serie de videos en TikTok en los que probaba frutas como granadilla, guayaba, feijoa y borojó, esta última conocida por su textura espesa y sabor fuerte.

En uno de los clips, tras probar el borojó, Zhan expresó: “Tiene un olor un poco fuertecillo… Me recuerda un poco a plástico fundido, plástico derretido.”

La frase fue suficiente para desatar una ola de reacciones entre usuarios colombianos, muchos de los cuales la calificaron de “irrespetuosa” o “ignorante” respecto a la cultura local.

En redes sociales, la polémica se dividió entre quienes defendieron la autenticidad de la influencer y quienes consideraron que su descripción fue ofensiva hacia una fruta tradicional.

“Me recuerda al plástico fundido” dijo influencer española tras probar borojó
Influencer prueba frutas
Foto: redes sociales @saramenuna

Algunos comentarios señalaron que el borojó suele prepararse en jugos o batidos, y no se consume comúnmente al natural, por lo que su sabor puede resultar demasiado fuerte para un paladar extranjero no acostumbrado.

“El borojó es una fruta con mucha historia en el Pacífico colombiano. No es para todo el mundo, pero merece respeto”, escribió un usuario en TikTok.

Otros usuarios, en cambio, defendieron la espontaneidad de la joven: “Prefiero una reacción honesta a alguien que finge gustarle todo por quedar bien”, comentó otro.

Influencer prueba guayaba
Influencer probando frutas
Foto: redes sociales @saramenuna

El borojó es una fruta tropical originaria de las regiones selváticas de Colombia, especialmente en el Pacífico. Se le atribuyen propiedades afrodisíacas, energéticas y medicinales. Tiene un olor fuerte, pulpa marrón y se suele consumir en jugos, postres o tónicos.

Para muchos colombianos, el borojó es un símbolo de identidad cultural y parte de la riqueza de la biodiversidad gastronómica del país.

