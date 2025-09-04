Famosa influencer revela los síntomas que ignoró y terminaron siendo un cáncer agresivo

Rafaela Ribeiro, una joven influencer de 24 años de São Paulo, Brasil, contó cuáles fueron los síntomas que ignoró y que luego le detectaron como un raro y agresivo cáncer que, según ella, “la aplasta por dentro” desde hace casi dos años.

La joven, que está casada y tiene dos hijos, relató su experiencia con el objetivo de ayudar a otras personas. Pertenecía al mundo inmobiliario cuando comenzó a experimentar graves complicaciones en su salud. Incluso, compartió que estuvo al borde de la muerte. Rafaela Ribeiro fue diagnosticada con un linfoma no Hodgkin, un raro cáncer del sistema linfático, por lo que los pronósticos no fueron muy alentadores.

Aunque inició un tratamiento con quimioterapia, durante una de las hospitalizaciones contrajo una bacteria que agravó su estado de salud. Los médicos llegaron a darle solo 24 horas de vida, la indujeron a un coma durante nueve días y, como un milagro, logró salir de él y empezó a mostrar mejoría.

“Si no hubiera contraído esta infección y terminado en coma, tal vez no habrían podido controlar la enfermedad. Sobreviví de milagro”, explicó la joven, quien actualmente espera ser sometida a un novedoso tratamiento con células CAR-T.

Tras compartir su emotivo testimonio, resaltó en redes sociales que la detección temprana del linfoma no Hodgkin es de vital importancia para que pueda tratarse a tiempo. Por esa razón, reveló cuáles fueron los síntomas que ignoró y que terminaron siendo tumores que complicaron su salud.

Entre los síntomas que desestimó, contó que sufrió una drástica pérdida de peso, bajando alrededor de 14 kilos en menos de un mes. Además, presentó una intensa tos seca e inflamación en el cuello y las axilas, originadas por el crecimiento de tumores en los ganglios linfáticos.

También experimentó fuertes dolores estomacales y sudoración nocturna durante varios días consecutivos. Sin embargo, pasó por alto muchos de estos síntomas y no buscó ayuda profesional de inmediato. Posteriormente acudió al médico, donde le diagnosticaron inicialmente neumonía y tos alérgica.

El devastador diagnóstico llegó cuando le realizaron una tomografía y descubrieron que prácticamente todo su tórax estaba invadido por tumores, lo que ejercía presión sobre varios de sus órganos.

“Mi esófago estaba comprimido; sentía como si me presionaran por dentro, como si me apretaran el corazón, pero en realidad era la presión de los tumores”, relató la joven de 24 años.