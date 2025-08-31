Habla madre de niño de 6 años que murió por cáncer: “La pesadilla de cualquier padre”

La vida de Laura y Toygun Kurtul cambió para siempre en mayo de 2023, cuando a su hijo Tay, de apenas seis años, le diagnosticaron un meduloblastoma, un agresivo tumor cerebral. Menos de un año después, el pequeño murió, dejando a sus padres en medio de un dolor que describen como “incurable”.

Todo comenzó con un síntoma aparentemente inofensivo. Un día, al salir del colegio, Tay le dijo a su madre que veía borroso. Una cita con el oftalmólogo descartó problemas de visión, pero pronto aparecieron señales más preocupantes: dolores de cabeza, náuseas, cansancio extremo y episodios de inestabilidad al caminar.

Tras varias ecografías, los médicos confirmaron lo que Laura denomina “la pesadilla de cualquier padre”: habían encontrado una masa en el cerebro de su hijo. Una resonancia magnética reveló que se trataba de un meduloblastoma.

En mayo del año pasado, Tay fue sometido a una cirugía de siete horas en la que se logró extirpar el 99 % del tumor. Sin embargo, la operación desencadenó el síndrome de la fosa posterior (PFS), que lo dejó sin capacidad de caminar, hablar ni comer por sí mismo.

La radioterapia y la quimioterapia tampoco lograron frenar la enfermedad. Según relata su madre, los tratamientos terminaron debilitando aún más al niño: “La toxicidad estaba llegando directamente a su cerebro y provocándole una demencia temprana. Tomamos la decisión más dolorosa de suspender la quimioterapia, porque Tay ya había sufrido demasiado”.

Niño de 6 años falleció por cáncer Foto: redes sociales

El 9 de febrero de 2024, Tay murió en Broughton Astley, Leicestershire, tras meses de batalla contra la enfermedad.

Laura aseguró en diálogo con Mirror que la pérdida de su hijo ha transformado su mundo: “Cuando pierdes a un hijo, todo se vuelve gris. Tay conmovió a tantos corazones con su alma alegre y nos enseñó el verdadero significado del amor. Este dolor es incurable y ahora enfrentamos un viaje indescriptible de supervivencia”.

La madre busca crear conciencia sobre los síntomas de los tumores cerebrales en niños, convencida de que la detección temprana puede marcar la diferencia.

“Recuerdo el momento del diagnóstico. No sentía las piernas, la voz del pediatra parecía lejana. Por dentro gritaba, pero por fuera estaba aturdida, temblando de miedo. Ese instante me perseguirá para siempre”, contó.