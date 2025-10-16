Muere reconocida influencer colombiana en extrañas circunstancias; Yina Calderón lo confirmó

La comunidad digital en Colombia amaneció conmocionada por la repentina muerte de la creadora de contenido Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, quien perdió la vida en circunstancias que aún están siendo investigadas.

La noticia fue confirmada por la empresaria e influencer Yina Calderón, una de las primeras figuras públicas en pronunciarse sobre el hecho.

A través de sus redes sociales, Calderón compartió un emotivo mensaje en el que, entre lágrimas, aseguró que la joven era su amiga cercana y pidió que las autoridades aclaren lo ocurrido.

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni... Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo y cómo fue”, expresó la exprotagonista de novela antes de dirigirse al hospital donde se encontraba la familia de la influencer.



Muere Baby Demoni en extrañas circunstancias. Foto: Ig @baby_demoni_

Según la información conocida hasta el momento, Baby Demoni fue hallada en su vivienda con signos de haber sufrido una grave emergencia de salud. De inmediato fue trasladada a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal, falleció este 15 de octubre.

Inicialmente, algunos allegados sugirieron que podía tratarse de un intento de suicidio; sin embargo, Calderón afirmó que las autoridades manejan otras hipótesis, pues las pruebas iniciales indicarían que pudo haber ocurrido algo en su contra.

Juliana Calderón, hermana de Yina, también se refirió al caso y pidió respeto ante las múltiples especulaciones que circulan en redes sociales. “Lo más importante ahora es acompañar a su familia y esperar los resultados oficiales de la investigación”, señaló.

Baby Demoni contaba con una sólida presencia en plataformas como TikTok, donde superaba los 900.000 seguidores, y en Instagram, donde acumulaba más de 90.000. Su contenido, caracterizado por un estilo irreverente, combinaba humor, moda y música urbana, lo que la llevó a consolidar una comunidad fiel que seguía de cerca cada una de sus publicaciones.

De acuerdo con Calderón, la joven se había sometido a una cirugía estética dos días antes de su muerte y estaba “muy feliz con los resultados”, lo que ha incrementado la confusión sobre las posibles causas de su fallecimiento.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si hubo intervención de terceros. Mientras tanto, en redes sociales, cientos de usuarios y colegas del mundo digital han manifestado su tristeza y han compartido mensajes de despedida para la joven influencer que, con su autenticidad, conquistó a miles de seguidores en el país.