Murió reconocida influencer junto a su novio en grave accidente: celebraba su cumpleaños 29

La famosa influencer murió en un accidente de tránsito el día que cumplía 29 años. Esto se sabe.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

Las redes sociales están de luto tras la muerte de la reconocida influencer brasileña Luanna Araújo, quien perdió la vida en un grave accidente de tránsito el 26 de septiembre de 2025, justo cuando celebraba su cumpleaños número 29.

Araújo, conocida por compartir contenido sobre moda, fitness y estilo de vida, viajaba de madrugada junto a su prometido, Korbinian Andreas Dengler, de 36 años, y un amigo cercano, Herbson Nunes Negrão, de 24. El siniestro ocurrió a la 1:20 de la mañana en la carretera BR-116, cuando el automóvil en el que se desplazaban impactó contra dos camiones de carga.

Las autoridades confirmaron que los tres ocupantes del vehículo fallecieron en el lugar del accidente debido a la fuerza del impacto. El conductor de uno de los camiones fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas graves, mientras que el otro resultó con lesiones leves y recibió atención en el sitio.

El Colegio Santa Sofía, institución donde Araújo cursó sus estudios, publicó un emotivo mensaje en redes sociales: “Nos unimos en oración, pidiendo a Dios que consuele los corazones de la familia y todos los que compartieron la vida y la amistad de Luanna”.

La repentina muerte de Luanna ha conmovido a sus miles de seguidores, quienes la recordaban por su energía positiva y estilo inspirador. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del choque, familiares, amigos y fanáticos han inundado las redes con mensajes de condolencia para despedir a la joven creadora de contenido

