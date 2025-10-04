Asesinan a reconocido influencer: sicarios le dispararon en su carro

El reconocido creador de contenido digital Jhosue Desiderio Morante Crespo fue asesinado a tiros la tarde de este viernes, 3 de octubre, en un ataque armado registrado en el sector de Manta 2000, a la altura de la vía que conecta Barbasquillo con San Mateo, en el puerto manabita, en Ecuador.



Esto se sabe del crimen al famoso influencer

El crimen ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando hombres armados interceptaron el vehículo negro en el que el influencer viajaba como copiloto y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Según informaron las autoridades, los agresores se acercaron a pie, dispararon contra el automotor y posteriormente huyeron en una motocicleta.

El conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano, donde permanece con pronóstico reservado.

En el lugar del ataque, ubicado a escasos metros de una Unidad de Policía Comunitaria, agentes de Criminalística hallaron al menos 15 indicios balísticos de armas de fuego calibre 9 milímetros.

#ATENCIÓN El influencer ecuatoriano Jhosué Morante fue asesinado en Manta el 3 de octubre. Era creador de contenido cinematográfico y empresario. El crimen ocurrió en Barbasquillo, cuando un sicario le disparó a quemarropa mientras iba en su vehículo.#Noticia pic.twitter.com/oaUzbxMKqd — Informatech (@Informatech_ec) October 4, 2025

El cuerpo de Jhosue Morante quedó tendido en el asiento del copiloto, una escena que generó conmoción y dolor entre vecinos y allegados, quienes se acercaron tras escuchar las detonaciones.



Morante era conocido por sus publicaciones en redes sociales, en las que solía mostrar viajes internacionales y experiencias de lujo, incluyendo recorridos en vehículos de alta gama.