Video: influencer con más de 15 millones de seguidores es arrestado por nexos con el narcotráfico

Video: influencer con más de 15 millones de seguidores es arrestado por nexos con el narcotráfico

La Policía capturó al influencer conocido por rifar autos y mostrar lujos en redes sociales; lo acusan de lavar dinero para una red criminal.

Influencer detenido presuntamente por narcotráfico
Influencer
Foto: redes sociales @buzeira_oficial
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

En una operación coordinada por la Policía Federal de Brasil, fue arrestado el influencer brasileño conocido como “Buzeira”, quien acumulaba más de 15 millones de seguidores en redes sociales.

El joven, de 28 años, es señalado de ser parte de una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, valiéndose de rifas, criptomonedas y casas de apuestas online para ocultar el origen ilícito de sus ingresos.

La detención se realizó el jueves 16 de octubre en el marco de la Operación Narcot Bet, que incluyó 11 órdenes de captura y 19 allanamientos en varios estados brasileños, como parte de una investigación sobre el uso de estructuras financieras digitales para blanquear dinero del crimen organizado.

Allanamiento a "Buzeira" influencer brasileño
Influencer
Foto: captura tomada de video en redes sociales @Buzeira_oficial

Del lujo digital al crimen organizado "Buzeira" se hizo viral por mostrar una vida de lujo extremo: automóviles de alta gama, relojes costosos, mansiones, rifas millonarias y constantes viajes. Su contenido captaba millones de visualizaciones, especialmente, la imagen de "éxito fácil" que proyectaba.

Sin embargo, según la Policía Federal, ese estilo de vida, era financiado con dinero ilícito. En su residencia, las autoridades encontraron un cuarto oculto con armas de guerra, entres esas, fusiles, pistolas, cargadores, uniformes similares a los de la Policía Federal, equipos de comunicación encriptados y documentos sospechosos.

También fueron incautados vehículos de lujo, joyas y grandes cantidades de dinero en efectivo. Según el reporte oficial de las autoridades, se estima que la red movió millones de reales utilizando plataformas digitales, casas de apuestas en línea y cuentas internacionales.

Investigación

El influencer ya había sido investigado desde febrero, cuando las autoridades identificaron una discrepancia entre sus ingresos declarados y el nivel de vida que mostraba.

A través de sus redes, promocionaba rifas y sorteos, pero detrás de esto operaba una compleja red de lavado, según los fiscales del caso.

Las ganancias del narcotráfico eran convertidas en activos legales mediante plataformas de apuestas y criptomonedas, posteriormente mezcladas con premios de rifas y sorteos. “El objetivo era legitimar los fondos con apariencia de negocios en redes sociales”, indicó la Policía Federal en un comunicado.

Este caso ha encendido las alarmas sobre la falta de regulación en el marketing de influencers y el uso de redes sociales como fachada para delitos financieros.

Aunque las plataformas como Instagram y TikTok permiten monetizar la fama, también se han convertido en terreno fértil para operaciones ilegales encubiertas por apariencias de lujo y éxito.

No obstante, Buzeira permanece bajo prisión preventiva, mientras la Policía avanza en el análisis de sus bienes, cuentas bancarias y vínculos internacionales. No se descartan nuevas capturas ni la revelación de cómplices en el entorno digital y financiero.

La investigación podría marcar un antes y un después en la manera en que las autoridades brasileñas, y de otros países, supervisan el mundo de los creadores de contenido, sobre todo aquellos que muestran lujos desmedidos sin sustento financiero claro.

