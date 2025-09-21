Video muestra a sargento de Policía de Brasil agrediendo a su esposa antes de quitarle la vida

Un estremecedor video de una cámara de seguridad reveló la violencia que antecedió a un feminicidio que ha causado indignación.

En las imágenes, grabadas dentro de la vivienda familiar, se observa al sargento de la Policía Militar Renato Cesar Guimarães Pina, de 42 años, golpeando a su pareja, Shayene Araújo Alves dos Santos, de 27, y apuntándole con un arma de fuego.

Estas grabaciones, entregadas por familiares a las autoridades, hoy son pieza clave dentro de la investigación que avanza en los tribunales.

La pareja tenía un bebé de siete meses. Foto: Captura de redes sociales

El crimen ocurrió en Maricá, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, donde Shayene recibió un disparo mortal en la nuca. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no logró sobrevivir.



Según las primeras versiones, el propio Pina llevó a su esposa al centro médico e intentó hacer pasar el hecho como un accidente doméstico, pero los investigadores descartaron esa hipótesis tras revisar la escena y las pruebas forenses.

Este es el video que muestra la agresión

El jefe de la División de Homicidios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), Willians Batista de Souza, explicó que el análisis de los videos, los testimonios y el cuerpo de la víctima reveló inconsistencias en el relato del uniformado.

“Los indicios demuestran que no se trató de un accidente, sino de un feminicidio”, afirmó el funcionario, quien confirmó que el caso se sigue como homicidio intencional.

Familiares de Shayene aseguraron que la relación, que se prolongó durante tres años, estuvo marcada por agresiones y amenazas.

Dayane Araújo, hermana de la víctima, contó al medio G1 que el sargento intimidaba a la joven con su arma y en otras ocasiones incluso disparó cerca de ella. Pese a que en redes sociales Shayene publicaba mensajes de amor hacia su pareja, su entorno más cercano advertía una convivencia llena de discusiones y episodios violentos.

La pareja tenía un bebé de siete meses, mientras que el hijo mayor de Shayene, de nueve años y fruto de una relación anterior, se encontraba en la casa el día del ataque. Dayane denunció que el policía convenció a su hermana de mudarse a Maricá dos meses antes, alejándola de su familia. “Se llevó a mi hermana de casa para matarla”, afirmó.

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro confirmó la detención preventiva de Renato Cesar Guimarães Pina, quien permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.