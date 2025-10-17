Detienen a reconocida influencer y modelo; la acusan de asesinar a un capo

Las autoridades de San Diego, California, detuvieron a la reconocida modelo e influencer mexicana Vanessa Gurrola, quien enfrenta graves acusaciones por su presunta participación en el asesinato de un integrante del Cártel de los Arellano Félix, conocido como 'El Chato'.

El arresto de Gurrola, de 32 años, se produjo el pasado 9 de octubre, aunque la noticia trascendió públicamente la noche del jueves 16 de octubre. Según reportes de medios locales, la modelo permanece privada de la libertad mientras avanza la investigación y su situación judicial será definida el próximo 20 de octubre.

Las autoridades señalaron que Vanessa Gurrola mantenía una relación sentimental con la víctima, un hombre identificado como 'El Chato', quien, pese a su vinculación con estructuras criminales, no enfrentaba cargos estatales ni federales al momento de su muerte.

Vanessa Gurrola Foto: redes sociales

El crimen que hoy la involucra ocurrió el 17 de febrero de 2024, cuando dos personas fueron asesinadas a tiros en University City, una zona de San Diego cercana a Tijuana, Baja California, considerada un punto estratégico del cártel. Entre los fallecidos estaba 'El Chato', quien era colaborador de Edwin Huerta, alias 'El Flaquito', operador del grupo criminal.



Las primeras hipótesis apuntan a que el asesinato estaría relacionado con disputas internas entre organizaciones narcotraficantes que operan en la frontera.

Vanessa Gurrola alcanzó notoriedad tras ser reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en 2011 y consolidó una carrera como modelo e influencer. En los últimos años, su imagen generó controversia luego de circular en panfletos y publicaciones en redes sociales que la vinculaban presuntamente con miembros de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.