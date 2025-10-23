Reconocido influencer construyó casa por menos de $20 millones y el resultado sorprendió

En redes sociales se hacen virales todo tipo de historias que captan la atención de millones de usuarios, especialmente aquellas protagonizadas por reconocidos creadores de contenido. Este fue el caso de Levi Kelly, un famoso influencer estadounidense conocido por su trabajo en el mundo de las tiny houses (casas diminutas), quien sorprendió a sus seguidores al construir una vivienda con apenas 5.000 dólares, es decir, unos 19,5 millones de pesos colombianos.



Así es la pequeña casa

El proyecto, desarrollado a comienzos de 2025, consistió en levantar una minicasa de apenas 19 pies cuadrados (aproximadamente 1,8 metros cuadrados), ubicada en Ohio, Estados Unidos. Kelly, junto con su esposa, logró terminarla en tan solo un mes.

Levi Kelly construyó pequeña casa Foto: Instagram

Más allá del bajo presupuesto, lo que más llamó la atención fue el diseño innovador y la funcionalidad del espacio, que aprovecha cada centímetro con soluciones creativas:



Multifuncionalidad interior: cuenta con un área de asientos para tres personas y una cama que se guarda en el techo, la cual puede bajarse fácilmente por la noche.

cuenta con un área de asientos para tres personas y una cama que se guarda en el techo, la cual puede bajarse fácilmente por la noche. Autosuficiencia energética: la casa está equipada con paneles solares que alimentan un sistema de baterías, la parte más costosa del proyecto, lo que le permite operar sin conexión eléctrica externa.

la casa está equipada con paneles solares que alimentan un sistema de baterías, la parte más costosa del proyecto, lo que le permite operar sin conexión eléctrica externa. Servicios básicos inteligentes: incluye un mostrador con cocina, un inodoro portátil y una ducha exterior. Además, bajo el asiento principal se esconde un sistema que provee calefacción y aire acondicionado.

Pese a su eficiencia, el influencer reconoció que el espacio es limitado y que la utiliza principalmente para viajes familiares de camping.

“Mi objetivo era construir la minicasa más pequeña y funcional posible. Si buscas más comodidad, opta por una un poco más grande. Incluso unos pocos centímetros más hacen una gran diferencia”, explicó Kelly. El resultado se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios elogiaron la creatividad del diseño.