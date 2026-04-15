Industria licorera hará sentido homenaje a Yeison Jiménez que fans esperaban

El 10 de enero de 2026, la música colombiana atravesó uno de los momentos más difíciles con la sorpresiva y dolorosa muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo cuando salía de Paipa, Boyacá, hacia el departamento de Antioquia para un concierto.

Su ausencia sigue marcando en el corazón de los amantes de la música popular y muchos de sus colegas, que aún rinden homenaje a su memoria y legado como uno de los grandes referentes del género. Pero no solo la música, sino la industria licorera también ha sentido el impacto de su muerte por ser uno de sus grandes promotores en cada uno de sus eventos, además de su cercanía con ella en una relación de trabajo y amistad.

Es por eso que, a través de un comunicado, la Industria Licorera de Caldas (ILC) anunció y confirmó algo que, en redes, los fans esperaban desde hace tiempo como homenaje en memoria del ‘Aventurero’: su propia edición de Aguardiente Amarillo de Manzanares, teniendo en cuenta que el producto era originario del mismo lugar de donde era oriundo el cantante.

Yeison Jiménez, cantante de música popular. Foto: @yeison_jimenez.

De acuerdo con la licorera, la iniciativa busca exaltar la vida, legado cultural y trayectoria del cantante, reconocido por su aporte a la música popular colombiana y por llevar con orgullo el nombre de su tierra natal Manzanares, Caldas, a escenarios nacionales e internacionales.



“Es un homenaje hecho con el corazón, para recordar a un artista que generó un fuerte vínculo con millones de fanáticos en el país y que nos ayudó a impulsar como embajador al Aguardiente Amarillo de Manzanares”, anotó Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas.

Este homenaje se suma a los múltiples que se han realizado en todo el país, desde la industria del entretenimiento como todo lo que rodeaba el trabajo y legado de Yeison Jiménez a lo largo de su carrera.