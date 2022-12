Infidelidad financiera: los problemas de ocultarle ingresos a la pareja

Este sábado en Casa BLU estuvo Jairo Forero, entrenador financiero, personal y familiar, hablando sobre el porqué de la infidelidad financiera, que problemas trae y cómo solucionarlo, pues es un tema que afecta al bolsillo y la estabilidad emocional de las personas.

“Más que un tema de género es más un tema de comportamientos financieros inadecuados, las personas que tienen el corazón roto son las que más cometen infidelidad financiera, por ejemplo, la compulsión, están los compradores compulsivos, no es porque gasten esa plata, es porque tienen un problema de corazón”, afirmó el experto.

Publicidad

Para cuidar el bolsillo existen métodos efectivos, sin embargo, al cometer infidelidad financiera, lo que logra es afectar a la persona y su alrededor, más en épocas post navidad o cuando se acerca el pago de impuestos, fechas que afectan las finanzas.

“Estamos en una época critica, estamos ad-portas de empezar a pagar impuestos, es por eso que recomiendo hacer un diagnóstico, no solo de los números, sino también del corazón, esto para analizar, no solo el tema de deudas se mide, toca medir el corazón (…) Las personas que cometen infidelidad financiera pierden la paz, por la angustia de no saber el momento en que la otra persona se entere y reaccione”, agregó.

Vea aquí: Aprenda cómo comprar casa y viajar al mismo tiempo sin que sus finanzas sufran

Publicidad

Escuche la entrevista completa a Jairo Forero aquí en Casa BLU aquí:

Publicidad