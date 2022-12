Infidelidad, no solo corrupción, detrás del caso Aida Merlano

Aida Victoria Merlano Manzaneda, la hija de la prófuga excongresista Aida Merlano Rebolledo, continúa dando de qué hablar. Cada vez sus declaraciones son más reveladoras y, con ello, aún más polémicas, como las que se atrevió a entregar durante el programa ‘Los informantes’, la noche del pasado domingo.

Durante la entrevista concedida en el barrio La Unión, en el sur de Barranquilla,

la joven de 20 años se refirió a la figura que ha sido para su madre y para ella el reconocido empresario barranquillero Julio Gerlein.

“Él ha sido un padre para mí, ha sido un marido para mi mamá y lo ha sido todo para nosotras. Nunca escondió a mi mamá, siempre la presentó ante sus amigos, en su círculo, sus nietos me conocen como su hija, y si de algo yo estoy segura hoy, es que Julio Gerlein Echeverría ha amado a mi mamá como nadie en el mundo y que ella es el amor de su vida”, reveló.

La joven, estudiante de Psicología, afirmó que su madre conoció a Gerlein cuando ella aún no alcanzaba la mayoría de edad, pero ya descrestaba con su belleza y arrolladora personalidad.

“Mi mamá un día llegó a su oficina y empezaron a hablar. Ella, tan elocuente y carismática, y él, enloquecido con ella desde que la vio. La primera vez que se vieron, mi mamá debía tener unos 16 años”, contó.

El romance entre la excongresista Aida Merlano Rebolledo y el empresario Julio Gerlein,hermano del exparlamentario Roberto Gerlein, empezó hace 17 años y hasta deseos de boda hubo durante todo ese tiempo. El sueño nunca se materializó, porque él es un hombre casado, aunque, a juicio de Aida Victoria, se trata de un “matrimonio de papel”.

“El amor no es un matrimonio, el amor no es un papel que te certifique como ‘la mujer de…’. El amor es una cosa mucha más profunda que eso (…) Él está casado legalmente con una persona con la que ya no hay ninguna relación, lo que hay es un matrimonio de papel que, ante la sociedad, la élite barranquillera, es el matrimonio de años, pero ahí no hay nada”.

Tras ser nuevamente consultada sobre la razón por la que cree que su madre cayó en manos de las autoridades y fue condenada a 15 años de cárcel, Aida Victoria se atrevió a decir:

“Yo lo que creo es que alguien la puso, pero no puedo decir quiénes fueron, porque aquí no es solo es el tema político, porque ya vemos que ella tiene una relación con un hombre poderosísimo, quién quita que sea una mujer de su familia, sus hijos o algún familiar de él, alguien a quien simplemente le desagradara esto”.

Al respecto, Néstor Morales, director de Mañanas BLU, se preguntó si los abogados de la joven renunciaron porque eran pagados por Julio Gerlein.

