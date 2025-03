¿Influencer embarazó a una madre y su hija? Historia genera controversia en redes

Nick Yardy, un influencer jamaiquino de 29 años, ha desatado una ola de controversia en redes sociales tras revelar que mantiene una relación con su novia y la madre de ella, y que ambas mujeres están embarazadas de él. La noticia ha puesto en duda la veracidad de sus afirmaciones y ha llevado a muchos a cuestionar sus motivaciones.

Recientemente, Yardy anunció en sus redes sociales que su "novia" y la madre de ella están embarazadas de 8 meses de sus hijos, y que los tres conviven en una relación poliamorosa. Sin embargo, este anuncio ha sido recibido con incertidumbre. Un video publicado poco más de un mes antes del anuncio muestra a ambas mujeres sin signos visibles de embarazo, lo que ha alimentado las dudas sobre la veracidad de la historia.

Muchos usuarios especulan que se trata de una estrategia para ganar suscriptores en OnlyFans (OF), plataforma en la que Yardy y su pareja han estado activos. "No me arrepiento y todavía compartimos cama", declaró el influencer.

La historia ha dividido a los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos creen en la posibilidad de que la relación y los embarazos sean reales, otros acusan a Yardy de fabricar una narrativa sensacionalista para aumentar su popularidad y sus ingresos. En un mundo donde la viralidad puede traer fama y fortuna, las líneas entre la realidad y el espectáculo a menudo se difuminan.

Nick Yardy, por su parte, no ha proporcionado pruebas adicionales que respalden sus afirmaciones, lo que ha dejado a muchos cuestionando sus intenciones.

