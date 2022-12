Inseguridad en su máxima expresión: dramáticos testimonios de atracos en Bogotá

La inseguridad en la capital colombiana se presenta como uno de los problemas más importantes que afrontará la alcaldesa Claudia López. En Mesa BLU de BLU Radio varias personas relataron sus ‘amargas’ experiencias con ladrones en zonas exclusivas de Bogotá.

El caso de Ángela Piedrahita

Publicidad

La actriz de ‘La Nocturna’ de Caracol Televisión relató su impactante historia sobre cómo la robaron en uno de los sitios exclusivos de Bogotá.

“Estoy hablando de la Carrera 7 con calle 92 a las 12:00 del día, voy en un taxi que pedí por Cabify para el canal a grabar, me voy maquillando y una moto pasa con un hombre vestido de negro, quien se quedó mirándome. Luego hizo una seña y llegó un hombre que estaba apuntando con un arma y tres motos”, dijo.

“Le quité la cartera al ladrón y me di cuenta que me estaba apuntando con el arma. Hubo un segundo en el que me acordé de mi mamá y luego me quité el reloj”, añadió.

El día de hoy me robaron en un Taxi, semáforo calle 92 con cra 7. Pasó un tipo vestido de negro en una moto y se quedó viéndome... yo lo noté pero sólo llevaba un espejo y unas sombras de ojos en mis manos. A los segundos llegaron 3 motos, dos de ellas en ambos costados del taxi — Ángela Piedrahita (@piedrahitangela) January 14, 2020

Publicidad

Una ciclista en Bogotá

Una mujer, quien empezaba un recorrido por el Alto de Patios, también comentó paso a paso cómo fue víctima de criminales que intentaron robarle su bicicleta en ese reconocido punto de Bogotá.

Publicidad

“Llegué a un punto conocido como ‘Belisario’ a las 6:05 de la mañana, me adelanté de mis amigos más o menos un kilómetro, cuando de la nada aparecieron cuatro adolescentes, eran ñeros, y se acercaron hacia mí”, contó.

“Me intimidaron y comencé a gritar, intenté protegerme, pero vi un cuchillo y me tumbaron al piso, allí me golpearon. Veo cómo uno de ellos se subió en mi cicla (…). Gracias a Dios apareció un escolta, quien se interpuso en su trayecto, cayeron al piso y luego salieron corriendo”, relató.

La historia de Nelson Rueda

“Por la Carrera 7 con calle 92 me robaron dos veces con arma blanca. En ambas situaciones lo hicieron alrededor de 3 o 4 personas”, relató.

Publicidad

“Los ladrones eran jóvenes, pero uno era un señor en corbata, parecían tres personas diferentes (…). Las dos veces me robaron el celular”, manifestó.

Secretario de Seguridad de Bogotá

Publicidad

Por otro lado, Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, se notó preocupado por el incremento de los hurtos y los crímenes organizados en la capital colombiana.

“En los últimos años no ha dejado de crecer el hurto y no es un problema de Bogotá. En este tipo de delitos están creciendo las estructuras criminales y es una realidad. Hemos trabajado con la Fiscalía y Policía para realizar acciones inmediatas contra la criminalidad”, expresó.

¿Qué es lo que más se roban en Bogotá?

“Celulares de alta gama, esos son muy atractivos para los delincuentes, incluso, si logran activarlos, los venden como nuevos o los venden en otros países”, indicó Acero.

Publicidad

Publicidad