Insólita reacción de hombre que pide plata en un semáforo cuando le ofrecen trabajo

En la localidad de Sabinas, estado de Coahuila, México, sucedió lo que para muchos es algo insólito: a un hombre, que pide plata en un semáforo, le ofrecieron trabajo y lo rechazó tajantemente porque no le gusta trabajar.

En las imágenes, que fueron grabadas el año pasado, pero se viralizaron nuevamente en las últimas horas, se ve al hombre acercarse al vehículo para pedir algo de comida. El ocupante del carro baja el vidrio de la ventana y entabla una conversación con él.

“Tengo una chambilla de limpiar un terreno, ¿no quieres?”, le dice.

La respuesta del hombre hizo que el video se convirtiera en viral y obtuviera una buena cantidad de comentarios en contra de la actitud del hombre, que, entre risas, admite que no le gusta trabajar.

“Lo que pasa que yo no puedo, carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”, dice.

El conductor, al escuchar la respuesta, dejó de grabar y luego subió el video a sus redes sociales, que ha sido replicado miles de veces, en medio de críticas.

