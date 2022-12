Interpretación de sueños sin censura de Candy Delgado – Parte 3

Los sueños revelan secretos. Conozca el mensaje guardado para usted en Luna BLU, el programa de misterio en la radio colombiana, de lunes a jueves de 9:30 pm a 12 am.

Estas son algunas de las interpretaciones de sueños hechas por Candy Delgado de mensajes enviados a nuestro correo electrónico lunablu@bluradio.com .

No olvide enviar el suyo y encuentre cada semana una nota con nuevas interpretaciones en Bluradio.com.

MAURICIO

Hola Candy, el siguiente sueño se ha vuelto recurrente y estoy preocupado, son situaciones parecidas porque siempre aparece mi señora y diferentes amigos. En el sueño de anoche se armó una pelea, recuerdo muchos gritos y ofensas por parte de mi esposa y mi mejor amigo trataba de calmarla, pero a los dos nos amenazó con una pistola y tuvimos que salir corriendo, gracias por su ayuda

MAURICIO, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Tu sueño revela un secreto que has guardado durante años: a pesar de llevar una vida de hombre casado, eres homosexual y mantienes una relación de esta índole con tu mejor amigo. Es un mensaje de advertencia. Dios te dice que llegó la hora de revelar la verdad de tu condición antes que tu esposa la descubra y la situación se vuelva incontrolable. De esa manera dejarás de engañarla y podrás llevar la vida que elijas. Así no tendrás nada que lamentar. Recuerda: “LA VERDAD, AUNQUE DUELA”.

MILENA

Hola Candy, anoche soñé que caminaba por las calles de mi pueblo pero íbamos muchos conocidos, entre ellos una tía, un conocido fallecido pero no logro recordar quién era y todos vestíamos de negro. Gracias.

MILENA, con este mensaje Dios te recuerda los momentos difíciles que pasaste cuando vivías en tu pueblo; fueron momentos duros, por eso ahora, en el presente, no debes desesperarte pensando que no puedes resolver la situación que estás enfrentando. Al contrario, estás muy bien capacitada para lograr que todo lo que te inquieta vuelva al orden que le corresponde.

RINA

Buenas noches señora Candy, por favor me interpreta esta pesadilla que se me repite, ya hasta me da miedo dormir. Las pesadillas son muy parecidas, siempre trato de no entrar a un cuarto porque me da miedo lo que voy a encontrar: en una taza hay un bebé que me sonríe y me extiende los brazos, al verlo salgo corriendo y me despierto angustiada y llorando.

RINA, estás angustiada porque ahora te das cuenta que tomaste la decisión equivocada al practicarte un aborto. Cada vez que ves un bebé piensas que así estaría creciendo el tuyo, pero ya nada puedes hacer. Lo importante es que entiendas que ese angelito te perdona como lo hizo Dios gracias a tu sincero arrepentimiento. Cuando vuelvas a verlo en un sueño acércate a él, abrázalo y pídele perdón. Así la pesadilla desaparecerá y tendrás paz en tu corazón.

OLGA

Ojalá puedas ayudarme, hace unas noches soñé que estaba en la sala de mi apartamento sentada con mi madre (viva) y veíamos por la ventana cómo se movían a lo lejos dos edificios muy altos, tambaleaban como gelatina pero no se caían, era como si temblara pero nosotras no lo sentíamos, solo observábamos desde la ventana de la sala.

OLGA, muchas veces nos duele el comportamiento de algunos familiares cuando se sienten poderosos gracias al dinero que poseen. La altivez y el desdén con que tratan a los demás, incluida su propia sangre, los distancia de todo el mundo. El problema para ellos comienza cuando pierden su tesoro por causa de una mala administración. Entonces descubren que no solamente perdieron el dinero, también alejaron la familia. Por ese motivo no debes guardar resentimientos contra ellos; sé que dirás que no te importa lo que les pase y que se merecen su suerte. Muéstrate misericordiosa cuando lleguen a tu puerta. Enséñales que a pesar de todo lo ocurrido, puedes apoyarlos. Tienes un corazón generoso y debes demostrarlo.

CLAUDIO

Hola Candy, que significará que llevo varias noches soñando lo mismo, siempre me encuentro en la compañía en la que laboro y a mi alrededor todo el mundo está disgustado conmigo, el contador inclusive trata de agredirme y le hago una señal grosera y me burlo, que sueño más extraño, ¿por favor me ayudas?

CLAUDIO, hasta dónde has llegado por guardar las apariencias…. no hay crimen perfecto y muy pronto en tu compañía se descubrirá que has estado subfacturando. El contador, por supuesto, llevará las cosas hasta las últimas consecuencias; piensas que hasta ahora todo ha salido bien pero lo mejor es contar la verdad a un allegado y buscar la solución antes de que sea demasiado tarde.

ANDREA

Hola, quisiera que interpretara mi sueño. Siempre que sueño con mi actual pareja en el sueño me entero de sus traiciones, que me está haciendo sentir mal, humillando o dejándome en ridículo en público. Lo extraño es que yo en realidad no desconfío de él, pero nunca sueño nada diferente a lo descrito anteriormente. Hemos tenido alguno problemas pero en este momento estamos juntos e intentando mejorar nuestra relación.

ANDREA, el problema no es de tu esposo, es tuyo; quieres ver en él algunos de tus errores para sentirte mejor y en igualdad de condiciones. Por favor, deja el pasado atrás y arrepiéntete con sinceridad. Así te sentirás mejor y esos sueños no regresarán. Que Dios te guíe en esta nueva etapa de tu vida para que constituyas una familia feliz con el hombre que amas.

LUIS E.

Mi sueño es el siguiente: siempre voy llegando a mi casa pero ya no es la misma, está en ruinas, todo está destruido. Mis hijos y mi esposa están llorando, entro apresurado y veo a mi mamá que ya falleció hace 4 años, ella me mira fijamente como reprobándome, me desperté preocupado.

LUIS E., tienes por qué estar preocupado. Llevas tanto tiempo despilfarrando tu salario en rumbas, amiguitas, paseos y juegos, que ya en este momento tus deudas están fuera de control. Por eso hasta el espíritu de tu mamá está triste. Es una última advertencia, procura tomar conciencia de la situación y cambiar el rumbo de tu vida para que evites no solamente perder las cosas materiales sino también a tu familia.

OMAR

Por medio de la presente agradezco el favor de que me ayude con la interpretación de mi sueño: hace años me pasa esto, siento que algo se sube a mi cuerpo oprimiendo y cortando mi respiración y a la vez mi cuerpo se paraliza quedando inmóvil pero puedo ver lo que pasa a mí alrededor. El suceso dura un minuto y se siente real pero termina siendo un sueño.

OMAR, lo que viviste es real, en esos momentos tu espíritu estaba fuera del cuerpo; la opresión que sentías en el pecho se debía a que momentáneamente dejaste de respirar. Nada ni nadie te lo oprimió. Recuerda que todas las funciones vitales las maneja el espíritu (por eso cuando abandona el cuerpo definitivamente, ellas cesan). Al regresar el espíritu nuevamente al cuerpo, después de una experiencia como la tuya, lo primero que uno hace es tomar una bocanada de aire y en ese momento despierta. Esta situación se repetirá cada vez que tengas una gran preocupación o un problema por resolver. El espíritu sale a descansar del alto nivel de estrés que afecta al cuerpo. Solo pídele a Dios que te guíe con sus mensajes en los sueños y así podrás tomar la decisión correcta.

LAURA

Candy, he tenido últimamente sueños con un río del lugar donde viví mi infancia. Hace algunos meses (casi un año) sueño que estoy nadando en ese río y que la corriente me lleva. Intento nadar a la orilla, pero me arrastra. Anoche fue diferente, soñaba que vivía al otro lado de la orilla y llegaba nadando a esa orilla, pero ya no había corriente, sólo una caca flotando pero manejable la situación, porque solo debía esperar que la corriente la arrastrara para subir las escaleras del muelle. (En los otros sueños el agua era sucia. El río es un lugar muy contaminado actualmente y ver caca flotando es frecuente, pues el pueblo no tiene alcantarillado). Terminada mis tareas en el pueblo (veía mi casa materna ya no propia), buscaba con afán regresar a mi casa, pero no veía transporte para cruzar el río. Veía esa orilla como un lugar hermoso, el agua se veía de un tono verdoso hermoso, un paraíso. Con más ganas debía llegar allá y caminaba como si supiera donde encontrar transporte y finalmente encontraba uno pero me cobraban muy caro y ni siquiera era lancha con motor, era solo una pequeña embarcación sujeta a la lancha por una cuerda que la impulsaba para llegar a la otra orilla. No alcancé a ver si llegaba a mi orilla, solo terminó el sueño mientras estaba a mitad del río consternada por la embarcación aun sujeta.

LAURA, no puedes continuar asumiendo una actitud pasiva frente a la vida permitiendo que te sucedan toda clase de malas experiencias sin poner un alto. Al parecer, simplemente te dejas arrastrar por la corriente de la vida, sin luchar por mejorar tus condiciones. Al contrario, empeoran. Sin embargo, debes saber que si te lo propones puedes cambiarlo todo. No será fácil, te costará pero lo lograrás. No te quedes en la mitad del camino, que nada ni nadie te detenga.

JULIO

Buenas noches, soñé con mi madre quien murió hace 20 años. En el sueño me abrazó y me dijo que gracias a Dios había salido de la cárcel.

JULIO, durante mucho tiempo tu mami ha estado ausente en tu vida. Fueron muchos los errores que cometiste durante ese lapso. Sin embargo, decidiste cambiar y enrumbarte por el camino correcto. Ella, en ese sueño, te está demostrando la felicidad y paz que siente porque saliste de la vida que llevabas para comenzar una nueva. Su espíritu seguirá a tu lado protegiéndote y guiándote.

CLAUDIA

Buenas noches, hace 17, años durante el embarazo de mi hija mayor, soñé con la Virgen Milagrosa, me dio miedo y tranquilidad, ella hablaba en una lengua muy rara. Mi esposo y yo somos devotos suyos. La segunda vez fue en embarazo de mi siguiente hija, pero la vi pintada en el piso de un convento. Eso es todo lo que recuerdo. Y hace una semana soñé que iba con alguien, estábamos en un lugar extraño y pasamos frente a una imagen. Alguien le decía a la persona que me acompañaba que ella era familia de él. Cuando yo miré, se me apareció otra vez la Virgen y de ella salían unos rayos espectaculares. No me acuerdo más. Ahora tengo una niña de 5 años y siempre veo a la Virgen en mis sueños cuidándola de peligros como culebras, caídas de agua sucia o limpia y siempre tengo una sensación de miedo y angustia.

CLAUDIA, tu devoción a la Virgen te demuestra que ella está presente en cada momento importante de tu vida (el nacimiento de tus hijas), la persona que aparece en tu sueño es un ser querido fallecido que tenía tu misma devoción y solo quiere decirte que ella nunca te desampara. La pesadilla con tu hija menor tiene que ver con sentimientos encontrados porque no estaba en tus planes tener más hijos y la niña vino a cambiar algunas cosas en tu vida diaria. No debes temer que a ella le pase algo malo. Puedes estar tranquila al respecto porque la Virgen siempre la estará cuidando.

SANDY

Buenos días, hace mucho tengo sueños con mi ex esposo. En el último lo veo muy mal de una pierna, herido, me acerco a él y le beso el pie del cual sale sangre, pero parece no importarle. Siento dolor y tristeza al ver que está mal. Sin embargo me levanto y me retiro ya que estoy consciente en el sueño de que ya todo se terminó y de que no quiere nada conmigo. Luego lo veo partir con su nueva pareja y quedo muy triste. Muchas gracias.

SANDY, tus sentimientos hacia tu ex esposo continúan intactos. Estás dispuesta a perdonarle todo si regresa. Pero Dios en su mensaje te dice que debes continuar, mirar hacia adelante y no sentir tristeza. Una persona como tú, con consentimientos tan nobles y sinceros, tendrá la oportunidad de encontrar al hombre que verdaderamente sea su complemento y valore la clase de persona que eres.

WILSON

Buenas tardes, soñé que me había encontrado un manojo muy grande de joyas pegadas con oro y yo trataba de desarmarlas ¿qué puede ser esto? Mil gracias.

WILSON, vives lamentándote siempre de tu poca suerte, pero cuando se presenta la oportunidad de cambiar las cosas, con la actitud que asumes la destruyes porque piensas que no es para ti. Te miedo asumir riesgos. Tienes la idea de que todo saldrá mal. Ahora tienes una nueva oportunidad en tu vida, es única y muy buena, no la dejes pasar.

CARLOS

Tengo una amiga y hace unos meses soñé que yo estaba en la puerta de mi casa y ella estaba al otro lado de la de la calle, pero el otro lado era oscuro y ella me decía que le ayudara, pero yo no sabía cómo ayudarla, ella salía de la oscuridad y me llamaba con mucha insistencia. Candy quisiera saber que significa este sueño, gracias.

CARLOS, para ti ella es más que una amiga. Sabes, además, que tiene una forma de ser y un comportamiento que no son adecuados. Le hacen daño a tus sentimientos. Al parecer ella quiere cambiar y tú puedes ayudarla a salir de la vida que lleva. En tus manos está la decisión.

NELLY

Buenas tardes Candy, soñé con dos sapos, uno que era muy conocido por las personas que me rodeaban y otro no. Al sapo conocido todas las personas lo querían matar pero yo lo defendía, mientras tanto el sapo desconocido sorpresivamente mató violentamente al otro sapo tomándolo por el cuello y desgarrándole la piel. ¿Podrías ser tan amable de colaborarme con el significado de este extraño sueño? Mil gracias.

NELLY, tu familia y amigos te dicen que esa persona que te gusta no es recomendable para tu vida. Sin embargo, el miedo a la soledad te inclina a actuar tercamente y a llevarles la contraria. Siempre escoges personas muy parecidas y cada vez peores. Tu autoestima está baja por la forma en que te han tratado. Recuerda que no hay malas experiencias sino lecciones aprendidas. La vida te enseñará a conocer la persona correcta.