J Balvin despide a Enzo, su perro, con conmovedor mensaje: "Llegaste a ponerle color a la vida"

Las mascotas son una parte importante en la vida de millones de personas, como lo fue Enzo en la de J Balvin, la Akita que llegó hace 14 años hace vida y que falleció este 5 de febrero, según lo dio a conocer el propio artista en su cuenta de Instagram. Su amigo fiel que cuidó de su familia y que "le puso color a su vida".

"Empezó siendo mi hijo y terminó siendo mi abuelo, ya sabemos que sus años cuentan diferente, por eso solo me dio sabiduría, me enseñó cómo aprender a guardar silencio y saber escoger mis batallas , la lealtad y la majestuosidad de vivir al servicio, como siempre lo hizo conmigo, mi familia y mis amigos", manifestó el cantante.

J Balvin despide a Enzo, su perro // Foto: Instagram @jbalvin

José confesó que su pequeño amigo estuvo muchos años a su lado y lo vio crecer, caer y subir. Enzo estuvo en sus peores momentos y siempre con su lealtad cuidó de él y su familia, por lo que su pérdida no solo es un dolor para él, sino para todos sus allegados.

"Gracias por cuidar de mi familia , de Valentina, en su embarazo como todo un guardián y de acompañarme en todos mis momentos de forma incondicional", añadió el antioqueño en su publicación.

La noticia inundó la cuenta de J Balvin de comentarios de apoyos, en especial de los seguidores que entendían lo que era perder un perro a quien consideran un hijo dentro de ella. Greeicy Rendón, Maluma, Paulina Rubio, Ryan Castro, Mariana Pajón, Yandel, entre otros artistas, dejaron un mensaje en la publicación.

"Es la parte más triste de tener mascotas"; "Enzo está orgulloso de ti"; "Ellos con su amor te llenan en los momentos difíciles"; "Ojalá la gente entienda lo bonito que es sentir la lealtad de un ser tan puro como una mascota", fueron algunos comentarios.