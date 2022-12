Jaime Granados solicita medidas cautelares ante CIDH por citación de la Fiscalía

Blu Radio logró conocer en primicia un documento con el cual el reconocido abogado Jaime Granados solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares tras las citaciones por parte de la Fiscalía.

Publicidad

El ente acusador llamó a Granados a interrogatorio en calidad de indiciado por los delitos de falsa denuncia y fraude procesal en contra del hacker Rafael Revert.

También por una denuncia presentada el 22 de mayo de 2014 por supuesta infiltración a la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

Publicidad

Según el documento, las medidas cautelares se solicitan con el fin de que el Estado adopte un especial reforzamiento y protección de los derechos en favor de Granados, al considerar que se inició “un proceso penal injusto en su contra” y se pueden dar “retaliaciones criminales contra su vida e integridad física, con afectaciones serias y graves para sus defendidos”.

Publicidad

“Siendo estas amenazas un serio obstáculo para que el señor Jaime Enrique Granados ejerza su labor de abogado y defensor de los Derechos Humanos en Colombia, pues se está buscando lograr crear ambientes de hostilidad que conllevan a un desgaste psicológico y físico y, a la vez, obligando a la víctima a dedicar gran parte de sus esfuerzos en garantizar una mayor seguridad personal y jurídica para el desarrollo de sus actividades”, agrega la solicitud presentada.

Además se solicita una medida adicional provisional cuyo fin es evitar un perjuicio irremediable, conforme a las amenazas del grupo criminal terrorista de las Farc y el actual conflicto interno en Colombia.

Publicidad

Otro de los apartes del documento conocido por Blu Radio señala:

Publicidad

“La Fiscalía General de la Nación como una entidad pública que tiene a su cargo la investigación y acusación penal le es vedado inmiscuirse en otros asuntos que no sean de su competencia y no puede ni debe salir en defensa de un video gravado ilícitamente sin el consentimiento de sus interlocutores. Si la Fiscalía General de la Nación tenía el original de dicho video era su obligación de mantenerlo en custodia, pero no cumplió su obligación de custodiar la información privada interceptada ilegalmente y divulgó su autenticidad sin autorización judicial”.

Jaime Granados tendría que presentar ante la Fiscalía este martes acompañado de su defensor.