Jamás me he visto haciendo algo diferente a cantar: Francy

La cantante de música popular Francy estuvo en Agenda En Tacones hablando sobre su vida personal y su próximo lanzamiento, El Adiós.

Francy Helena Hernández, nombre de la artista, inició su carrera musical con apenas seis años en medio de un concurso infantil en Palmira, Valle, y desde entonces ha dedicado su vida al canto.

“A pesar de ser vallecaucana, desde niña me ha gustado la ranchera y la música popular, mi mamá me ponía a estudiar todos los días frente a un espejo (…) Jamás me he visto haciendo otra cosa que no sea cantar y siempre la aposte a este género”, dijo.

‘La voz popular de América’ reveló que su apodo artístico se lo asignó el también cantante popular Darío Gómez.

“Llegué donde Darío Gómez y él me dijo que quería montar una casa disquera, que quería trabajar conmigo y así fue como comenzó todo esto”, relató Francy.

El adiós es el próximo lanzamiento de Francy que cuenta la historia de una mujer que decide terminar una relación.

“Es una canción muy especial que se me presenta en un momento muy bonito en mi vida. Habla de una mujer que perdonó y aguantó hasta que decidió decir no más, mejor te digo adiós”, indicó.

La vallecaucana aprovechó para contar su historia de despecho y reveló que sin saber estuvo durante un año con un hombre que a la vez tenía otra vida con otra familia.

“Yo no lo podía creer, fue ella quien me busco y me contó que tenían dos hijos”, dijo.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:



