Blu Radio  / Francy

Francy

  • Paola Jara, Arelys Henao y Francy con el Movistar Arena de fondo.jpg
    Paola Jara, Arelys Henao y Francy con el Movistar Arena de fondo //
    Fotos. Movistar Arena / Instagram @arelyshenao
    Entretenimiento

    Paola Jara, Arelys Henao y Francy harán historia en el Movistar Arena: "Un sueño cumplido"

    Las tres referentes de música popular se unen en un espectáculo en Bogotá. Con boletería agotada, prometen una noche cargada de emociones, amistad y un recorrido por sus grandes éxitos.

  • Francy.jpeg
    Francy; cantante de música popular.
    Foto: Instagram @francypopular.
    Sociedad

    Francy, cantante de música popular, fue robada dos veces el mismo día, ¿qué pasó?

    No es la primera vez que la famosa cantante Francy es víctima de robo. Hasta fuera del país la han asaltado, esta vez fue por partida doble y así les contó a sus miles de seguidores.

  • Francy.JPG
    Francy, cantante del género popular.
    Foto: captura de pantalla video La Red.
    Entretenimiento

    Cantante colombiana se realizó ocho cirugías el mismo día: “Me excedí un poco”

    La cantante del género popular les contó a sus seguidores cuáles cirugías se hizo en su cuerpo y dijo que, aunque está contenta con el resultado, el postoperatorio fue complicado.

  • Amparo Grisales Yo Me Llamo Francy y César Escola Foto captura de video.jpg
    Amparo Grisales, Yo Me Llamo 'Francy' y César Escola /
    Foto: captura de video
    Entretenimiento

    No es por envidia, pero no te llamas: Amparo Grisales a Yo Me Llamo 'Francy'

    Los tres jurados de Yo Me Llamo le dieron a la participante tres votos negativos tras una presentación corta y desafinada.

  • 316776_BLU Radio. Francy. Foto: BLU Radio
    BLU Radio. Francy. Foto: BLU Radio
    Sociedad

    Jamás me he visto haciendo algo diferente a cantar: Francy

    Francy también se sometió al cuestionario picante de las ‘entaconadas’.

  • 319139_BLU Radio. Francy / Foto: @Francypopular1
    BLU Radio. Francy / Foto: @Francypopular1
    Entretenimiento

    Los “arreglitos” que se hizo Francy con cirugías plásticas

    La voz popular de América confesó los últimos retoques que le hizo a su imagen.

  • 316776_BLU Radio. Francy. Foto: BLU Radio
    BLU Radio. Francy. Foto: BLU Radio
    Entretenimiento

    La historia de Francy, ‘La Voz popular de América’

    'Ahora sí me buscas' es la más reciente canción de la artista.

