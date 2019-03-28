Blu Radio Francy
Paola Jara, Arelys Henao y Francy harán historia en el Movistar Arena: "Un sueño cumplido"
Las tres referentes de música popular se unen en un espectáculo en Bogotá. Con boletería agotada, prometen una noche cargada de emociones, amistad y un recorrido por sus grandes éxitos.
Francy, cantante de música popular, fue robada dos veces el mismo día, ¿qué pasó?
No es la primera vez que la famosa cantante Francy es víctima de robo. Hasta fuera del país la han asaltado, esta vez fue por partida doble y así les contó a sus miles de seguidores.
Cantante colombiana se realizó ocho cirugías el mismo día: “Me excedí un poco”
La cantante del género popular les contó a sus seguidores cuáles cirugías se hizo en su cuerpo y dijo que, aunque está contenta con el resultado, el postoperatorio fue complicado.
No es por envidia, pero no te llamas: Amparo Grisales a Yo Me Llamo 'Francy'
Los tres jurados de Yo Me Llamo le dieron a la participante tres votos negativos tras una presentación corta y desafinada.
Jamás me he visto haciendo algo diferente a cantar: Francy
Francy también se sometió al cuestionario picante de las ‘entaconadas’.
Los “arreglitos” que se hizo Francy con cirugías plásticas
La voz popular de América confesó los últimos retoques que le hizo a su imagen.
La historia de Francy, ‘La Voz popular de América’
'Ahora sí me buscas' es la más reciente canción de la artista.