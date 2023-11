Francy, cantante de música popular, fue robada dos veces el mismo día, ¿qué pasó?

Francy , la reconocida cantante de música popular, experimentó dos incidentes de robo en un solo día mientras se encontraba en Pereira, su ciudad de residencia. La artista, también conocida como Francia Elena Hernández Ríos, compartió los detalles de estos sucesos en el programa de entretenimiento "Lo sé todo" del Canal Uno.

¿Cómo robaron a la cantante Francy?

El primer incidente tuvo lugar cuando Francy se desplazaba en su camioneta por una de las vías de Pereira. Un individuo abordó su vehículo y le sustrajo la tapa del tanque de gasolina. Pocos minutos después, mientras dejaba su automóvil en un estacionamiento para realizar algunas compras, le robaron un espejo del mismo vehículo.

No es la primera vez

Este no es el primer episodio desafortunado de robos en la vida de la cantante. Hace aproximadamente una década, en 2013, durante una gira internacional, regresó al lugar donde vivía en Madrid para descubrir que habían ingresado personas y se habían llevado todas sus pertenencias.

Cinco años después, en 2018, en Barcelona, fue nuevamente víctima de un robo que incluyó la sustracción de sus documentos personales y pertenencias y ,por si fuera poco, finalizando el 2022, Francy sorprendió cuando compartió desde España, donde se encontraba de nuevo en una gira, contándoles a sus seguidores que delincuentes entraron a robar en su casa en Colombia y que se le llevaron objetos valiosos y mucho dinero.

En su momento, la artista denunció ante las autoridades y en redes sociales aseguró que eso no podía pasar en un sitio en el que ella creía seguro. Además comentó que revisarían cámaras de seguridad, pero nunca se supo qué pasó con este caso. A pesar de estos incidentes recurrentes y la inseguridad que ha enfrentado, Francy afirmó que no ha considerado reforzar sus medidas de seguridad.

“No me sentiría cómoda andando con guardaespaldas, me gusta andar libre como la mujer normal que soy, pero si me he dado cuenta de que Pereira se está poniendo difícil en el tema de seguridad”, resaltó la intérprete de exitosas canciones como ‘Que hablen de mí’ y ‘La gran señora’.

