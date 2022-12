Los “arreglitos” que se hizo Francy con cirugías plásticas

La cantante de música popular Francy comentó a La Red los arreglos que le hizo a su cuerpo porque supuestamente se veía “subida de peso”.

“Quise hacerme un cambio más favorable y sí, me bajé el seno porque estaba muy grande y me hice una lipo en la ciudad de Bogotá”, afirmó la artista.

Sin embargo, aseguró que nunca le molesto su imagen. Por otro lado, provechó también para hacerle una mejora a su sonrisa.

“Me hice un diseño de sonrisa, aunque mis dientes han sido siempre largos, me hice unos cambiecitos ahí”, contó Francy.

Finalmente, confesó que no es la primera vez que pasa por el quirófano.

“La verdad es la tercera ‘lipo’ que me hago. Antes me había puesto un volumen de busto que no era para mí”, aseguró la cantante.

