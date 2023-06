Cantante colombiana se realizó ocho cirugías el mismo día: “Me excedí un poco”

Son varias mujeres las que recurren a las cirugías estéticas para hacer uno que otro retoque y poner las cosas en su lugar. Más que vanidad, muchas lo hacen por amor propio y para sentirse bien. Ese fue el caso de la cantante de música popular Francy , que se dejó tentar una vez más y de nuevo pasó por el quirófano.

La artista colombiana, en los micrófonos de La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, les contó a sus fans cuáles fueron esos retoques que se realizó. Además, dijo que, aunque está contenta con el resultado, el postoperatorio fue complicado.

Muchas veces, estas intervenciones se convierten en una obsesión, por eso es mejor tratar con profesionales. En el caso de Francy, algunas de las cirugías que se realizó, según ella, fueron lipomarcación, reducción de senos, transferencia de grasa a sus glúteos y rinoplastia, entre otros.

“Decidí entrar al quirófano, porque siempre un cariñito de más no viene mal, estaba un poquito grande la verdad. Fueron ocho cirugías en una, la verdad y ahora como que pienso muy bien y digo de pronto como que me excedí un poquito en las cirugías, en una sola, porque fue mucha anestesia”, indicó.

La artista que actualmente tiene 42 años quiso darle una transformación a su cuerpo a través de las cirugías y lo logró, pues, a juzgar por las imágenes de su nuevo cuerpo, quedó muy contenta.

“Me hice lipomarcación en el abdomen y los brazos, la prótesis del seno me lo puse más chiquito porque me iban a explantar pero realmente el tejido mamario no alcanzaba para tener el seno normal, entonces el médico decidió ponerme una prótesis más pequeñita, realmente lo necesitaba porque estaban muy grandes un poco desproporcionadas, me metieron grasita en la cola y me cerré un poquitico la nariz”, indicó la cantante.

Francy, mencionó que no fue fácil el postoperatorio pues el dolor y la hizo llorar bastante. Sobre todo, por las intervenciones que se realizó en el cuerpo.

“Fue muy duro, lloré muchísimo, tuve el apoyo de mi familia. La cara no me dolió, salí del quirófano tal cual me ves, sin un morado, pero le cuerpo sí, muy inflamada, muy morada y muy adolorida. La verdad fue una cosa que yo decía ¿Qué hice?, pero buena ya se hizo”, contó.

Finalmente, la cantante contó que quedó muy contenta con el resultado y dijo que cuidará su cuerpo para no tener que volver al quirófano.

