Aeropuerto de Flandes, Tolima, estrena pista modernizada: mejorará conexión con el centro del país

Además del impacto en infraestructura, el proyecto generó 144 empleos, de los cuales 93 fueron ocupados por mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia.

