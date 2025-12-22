En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Pese a no disputar Libertadores, Atlético Nacional irá por leyenda internacional

Pese a no disputar Libertadores, Atlético Nacional irá por leyenda internacional

El cuadro verdolaga cerró el 2025 con dos títulos, pero sin la posibilidad de disputar la Copa Libertadores y, por eso, buscará buscar la estrella en la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad