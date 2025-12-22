Pese a no disputar Libertadores, Atlético Nacional irá por leyenda internacional

Para algunos el 2025 de Atlético Nacional fue “un fracaso” al no conseguir un título de liga ni clasificación a la Copa Libertadores, sin embargo, desde el club han visto el año como uno de altibajos con cosas a reparar para la próxima temporada y mirando que la institución siempre esté en lo más alto del fútbol profesional colombiano.

Es por eso por lo que el club comenzó a trabajar en los fichajes del 2026 para seguir con la mejor nómina del país; por eso, hay tres objetivos en el club en la actualidad:



Mantener a Alfredo Morelos, Camilo Cándido y César Haydar, por lo que estarían negociando la compra de estos futbolistas para mantener la base. Seguir mejorando la marca de Atlético Nacional, es decir, invertir en infraestructura, fuerzas básicas y ventas. Preservar un equipo de alta calidad de buenos jugadores, del mismo nivel de los que salgan (Marino, Román, entre otros), por eso, irán por una leyenda internacional.

Foto: Atlético Nacional

La leyenda del FPC que busca Atlético Nacional

Con el interés en el mercado internacional por Andrés Felipe Román (además de su deseo de salir), el club verdolaga activó la negociación con el lateral Santiago Arias, de la Selección Colombia, según informó el periodista Pipe Sierra, en donde ya se hizo la primera oferta para contar con sus servicios deportivos.

Arias ha sido uno de los futbolistas más influyentes en los últimos años en la Selección Colombia, siendo clave en los procesos de José Néstor Pékerman y parte de Néstor Lorenzo, con recorrido en Europa en clubes como el Sporting de Lisboa, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid y PSV.



No sería una negociación fácil, en especial por lo que significa -en lo económico- contar con un futbolista de tales características, pero aún así el club lo intente, pensando en la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana si elimina a Millonarios en la fase previa.

Santiago Arias // Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Los impresionantes números de Santiago Arias

Debutó en 2009 en La Equidad en donde disputó 13 partidos y estuvo durante dos años en el equipo, incluso fue parte del club que quedó subcampeón vs. Atlético Nacional en 2011. De ahí salió al fútbol de Europa con destino a Sporting de Lisboa para una extensa etapa en el viejo continente para pasar por equipos como el PSV, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Granada hasta regresar al Cincinnati y el Bahía de Brasil.

Ha disputado 406 partidos como profesional con 18 goles y 38 asistencias en el historial. Campeón en Países Bajos con el PSV de la Eredivisie en tres ocasiones y la Supercopa en dos, además de la Supercopa de Europa en 2018 con el cuadro colchonero.

En cuanto a Selección Colombia, Arias ha estado en 65 partidos con la absoluta disputando Copa América, Copa del Mundo, Eliminatorias y diversos duelos amistosos.