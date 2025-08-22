Paola Jara, Arelys Henao y Francy harán historia en el Movistar Arena: "Un sueño cumplido"

Llegó el esperado día en que Paola Jara, Arelys Henao y Francy escribirán una página dorada en la música popular colombiana al tener juntas su primer Movistar Arena. Desde las 10:00 de la noche de este sábado, 23 de agosto, saldrán juntas al escenario para un concierto inolvidable.

Durante una conversación con Blu Radio, las artistas expresaron su emoción por el show que llevan preparando desde hace más de seis meses. “Esperen lo mejor de nosotras, porque es un concierto que tenemos toda la ilusión del mundo. Será un show muy especial, lleno de música y de muchos sentimientos encontrados”, señaló Paola Jara.

A diferencia de otros espectáculos en el Movistar Arena, las cantantes destacaron que no se apoyarán en una larga lista de invitados, sino en su propio repertorio.

“Queremos cambiar la historia del Movistar. La gente va a escucharnos a nosotras, nuestras canciones y nuestras trayectorias. Es un recorrido por carreras de más de 25 años que se verá reflejado en escena”, afirmó Arelys Henao.

Francy, por su parte, recalcó la importancia de compartir escenario con artistas que considera referentes de la música popular. “Es una avalancha de emociones. Vengo de un momento personal difícil, pero esta oportunidad me devolvió la ilusión. Para mí es un sueño poder abrir la noche con algo muy especial para el público”, comentó emocionada.

Ante de ella estará un amigo como Ciro Quiñonez, quien se encargará de elevar la emoción del público de estas tres artistas antes del gran show y se dé la diversión de las tres para un viaje entre sus éxitos ante miles de personas.

“Ha sido trabajar entre amigas, disfrutarlo y aprender la una de la otra. Entre todas nos hemos motivado y demostrado por qué estamos donde estamos”, dijo Jara.

También estará Kelly Cárdenas, que estará minutos antes de que ellas salgan al escenario para mostrar todo su repertorio.

“Es una avalancha de emociones agradecidísima demasiado. O sea, el agradecimiento que yo siento por cada una de ellas, por toda la parte de la producción de darme esta oportunidad, que para mí es eso, es una oportunidad inmensa de decirles a ellas quiero hacer algo muy bueno para todas las que venimos, porque no soy solo yo, hacemos muchas que tenemos el sueño de llegar a ser tan grandes como ellas”, dijo.