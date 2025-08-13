Banda bogotana se presentará en el Movistar Arena tras 20 años de carrera

The Mills, conformada por Álvaro Charry, Jorge Bello, Ramón Gutiérrez, Diego Cáceres y Diego Cadavid, nació en 2007 y rápidamente se convirtió en un referente del rock alternativo en Bogotá. Con influencias del rock en inglés y una fuerte conexión con sus vivencias personales, la banda ha evolucionado a lo largo de los años, plasmando sus experiencias en producciones que combinan energía, melancolía y mensajes profundos.

Su más reciente álbum, El amor es fácil, las relaciones no, funciona como una película musical sobre el amor, narrada en diferentes actos que exploran las emociones y altibajos de una relación. Canciones como Abismo marcaron el rumbo creativo de este trabajo, al establecer el tono y la dirección musical desde su composición inicial.

Inspirado en relaciones reales, el disco transmite cómo los sentimientos pueden transformarse en segundos, pasando del enamoramiento a la tristeza con apenas unas palabras. La banda buscó que cada tema pudiera ser tanto una dedicatoria como una catarsis emocional.

The Mills Foto: Instagram @themills

Incluso con contrastes como el de Distintos, cuyo coro transmite un mensaje bonito sobre una base musical oscura, The Mills mantiene su sello único y auténtico. Aunque son seguidores de varias bandas y artistas colombianos, aseguran que su propuesta se mantiene libre de influencias directas, preservando la identidad que los ha consolidado como un fenómeno cultural en la escena musical bogotana.

Ahora, en 2026, tendrán su presentación en el Movistar Arena para celebrar 20 años de carrera dentro su primera gira internacional, en donde harán un recorrido entre los mejores clásicos de la carrera de la agrupación.

“Puede ser el momento más importante de nuestra carrera. Es un regalo que queremos darle a nuestros fans, pero sobre todo a nosotros. Una banda de rock en Colombia que contra todo pronóstico llene un Movistar Arena es un gran logro", expresaron.