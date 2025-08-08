Falta menos para el Festival Cordillera 2025 y esto es lo que debe saber

En septiembre, exactamente el 13 y 14, Bogotá volverá a ser epicentro de la música en Latinoamérica cuando se lleve a cabo una nueva edición del Festival Cordillera en donde las voces hispanas se reunirán en un solo sitio: el parque Simón Bolívar en una mezcla de diversos ritmos.
Este evento, organizado por Páramo Presenta, son dos días de todos los ritmos hispanos en un mismo sitio: salsa, merengue, cumbia, reguetón, entre otros, en donde miles de personas podrán disfrutar de sus artistas favoritos en 4 escenarios diferentes durante más de 8 horas.
"El Cordillera busca recordarnos que venimos de la mezcla, del menjurje y de un mundo nuevo donde todo está por descubrir y hacer. Los sonidos que presenta vienen de lo más profundo del espíritu y se expresan a través de íconos que han formado el gusto musical de millones de latinoamericanos", señaló el festival.
Lista de artistas por día del Festival Cordillera 2025
Sábado, 14 de septiembre
- Carlos Vives.
- Miguel Bosé.
- Rubén Blades.
- Paulo Londra.
- UB40.
- Orishas.
- Silvana Estrada.
- Gipsy Kings.
- Crudo Means Raw.
- Catupecu Machu.
- La Mosca.
- Daniel, Me Estás Matando.
- La Beriso.
- Velandia y la Tigra.
- Parlantes.
- Peces Raros.
- Oromedarios Mágicos.
- El Kalvo.
- Lucio Feuillet.
- La Farmakos.
Domingo, 15 de septiembre
- Fito Páez.
- Zoé.
- Illya Kuryaki.
- Los Auténticos Decadentes.
- Los Caligaris.
- Panteón Rococo.
- Serú Girán.
- Belanova.
- Duncan Dhu.
- Los Bunkers.
- Ximena Sariñana.
- Gondwana.
- Frente Cumbiero.
- Yami Safdie.
- Ciegossordomudos.
- Estelares.
- Vale.
- Skampida.
- Laura Pérez.
- Planes.
Estos son los precios del Festival Cordillera
- La compra de estas boletas del Festival Cordillera 2025 se podrá hacer en el siguiente link: https://www.ticketmaster.co/event/festival-cordillera-2025
Precios y localidades del Festival Cordillera 2025
Combo VIP - Sudamerican Rockers
- Etapa 1: $1.347.000 + $272.000.
- Etapa 2: $1.447.000 + $292.000.
- Etapa 3: $1.546.000 + $313.000.
- Etapa 4: $1.671.000 + $338.000.
Combo general - Sudamerican Rockers
- Etapa 1: $631.000 + $128.000.
- Etapa 2: $673.000 + $136.000.
- Etapa 3: $723.000 + $146.000.
- Etapa 4: $740.000 + $149.000.