Falta menos para el Festival Cordillera 2025 y esto es lo que debe saber

En septiembre, exactamente el 13 y 14, Bogotá volverá a ser epicentro de la música en Latinoamérica cuando se lleve a cabo una nueva edición del Festival Cordillera en donde las voces hispanas se reunirán en un solo sitio: el parque Simón Bolívar en una mezcla de diversos ritmos.

Este evento, organizado por Páramo Presenta, son dos días de todos los ritmos hispanos en un mismo sitio: salsa, merengue, cumbia, reguetón, entre otros, en donde miles de personas podrán disfrutar de sus artistas favoritos en 4 escenarios diferentes durante más de 8 horas.

"El Cordillera busca recordarnos que venimos de la mezcla, del menjurje y de un mundo nuevo donde todo está por descubrir y hacer. Los sonidos que presenta vienen de lo más profundo del espíritu y se expresan a través de íconos que han formado el gusto musical de millones de latinoamericanos", señaló el festival.

Paulo Londra y Fito Páez en el Festival Cordillera 2025: esta es el cartel con los 38 artistas Foto: Festival Cordillera - AFP

Lista de artistas por día del Festival Cordillera 2025

Sábado, 14 de septiembre

Carlos Vives.

Miguel Bosé.

Rubén Blades.

Paulo Londra.

UB40.

Orishas.

Silvana Estrada.

Gipsy Kings.

Crudo Means Raw.

Catupecu Machu.

La Mosca.

Daniel, Me Estás Matando.

La Beriso.

Velandia y la Tigra.

Parlantes.

Peces Raros.

Oromedarios Mágicos.

El Kalvo.

Lucio Feuillet.

La Farmakos.

Domingo, 15 de septiembre



Fito Páez.

Zoé.

Illya Kuryaki.

Los Auténticos Decadentes.

Los Caligaris.

Panteón Rococo.

Serú Girán.

Belanova.

Duncan Dhu.

Los Bunkers.

Ximena Sariñana.

Gondwana.

Frente Cumbiero.

Yami Safdie.

Ciegossordomudos.

Estelares.

Vale.

Skampida.

Laura Pérez.

Planes.

Estos son los precios del Festival Cordillera

La compra de estas boletas del Festival Cordillera 2025 se podrá hacer en el siguiente link: https://www.ticketmaster.co/event/festival-cordillera-2025

Precios y localidades del Festival Cordillera 2025

Combo VIP - Sudamerican Rockers

Etapa 1: $1.347.000 + $272.000.

Etapa 2: $1.447.000 + $292.000.

Etapa 3: $1.546.000 + $313.000.

Etapa 4: $1.671.000 + $338.000.

Combo general - Sudamerican Rockers

