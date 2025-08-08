Publicidad

Falta menos para el Festival Cordillera 2025 y esto es lo que debe saber

Este evento es uno de los más importantes de música en Bogotá y solo quedan semanas para que se lleve a cabo su edición 2025.

Artistas del Festival Cordillera 2025.jpg
Artistas del Festival Cordillera 2025 //
Fotos: AFP y Páramo Presenta.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 08, 2025 07:47 p. m.

En septiembre, exactamente el 13 y 14, Bogotá volverá a ser epicentro de la música en Latinoamérica cuando se lleve a cabo una nueva edición del Festival Cordillera en donde las voces hispanas se reunirán en un solo sitio: el parque Simón Bolívar en una mezcla de diversos ritmos.

Este evento, organizado por Páramo Presenta, son dos días de todos los ritmos hispanos en un mismo sitio: salsa, merengue, cumbia, reguetón, entre otros, en donde miles de personas podrán disfrutar de sus artistas favoritos en 4 escenarios diferentes durante más de 8 horas.

"El Cordillera busca recordarnos que venimos de la mezcla, del menjurje y de un mundo nuevo donde todo está por descubrir y hacer. Los sonidos que presenta vienen de lo más profundo del espíritu y se expresan a través de íconos que han formado el gusto musical de millones de latinoamericanos", señaló el festival.

Paulo Londra y Fito Páez en el Festival Cordillera 2025: esta es el cartel con los 38 artistas
Foto: Festival Cordillera - AFP

Lista de artistas por día del Festival Cordillera 2025

Sábado, 14 de septiembre

  • Carlos Vives.
  • Miguel Bosé.
  • Rubén Blades.
  • Paulo Londra.
  • UB40.
  • Orishas.
  • Silvana Estrada.
  • Gipsy Kings.
  • Crudo Means Raw.
  • Catupecu Machu.
  • La Mosca.
  • Daniel, Me Estás Matando.
  • La Beriso.
  • Velandia y la Tigra.
  • Parlantes.
  • Peces Raros.
  • Oromedarios Mágicos.
  • El Kalvo.
  • Lucio Feuillet.
  • La Farmakos.

Domingo, 15 de septiembre

  • Fito Páez.
  • Zoé.
  • Illya Kuryaki.
  • Los Auténticos Decadentes.
  • Los Caligaris.
  • Panteón Rococo.
  • Serú Girán.
  • Belanova.
  • Duncan Dhu.
  • Los Bunkers.
  • Ximena Sariñana.
  • Gondwana.
  • Frente Cumbiero.
  • Yami Safdie.
  • Ciegossordomudos.
  • Estelares.
  • Vale.
  • Skampida.
  • Laura Pérez.
  • Planes.

Estos son los precios del Festival Cordillera

Precios y localidades del Festival Cordillera 2025

Combo VIP - Sudamerican Rockers

  • Etapa 1: $1.347.000 + $272.000.
  • Etapa 2: $1.447.000 + $292.000.
  • Etapa 3: $1.546.000 + $313.000.
  • Etapa 4: $1.671.000 + $338.000.

Combo general - Sudamerican Rockers

  • Etapa 1: $631.000 + $128.000.
  • Etapa 2: $673.000 + $136.000.
  • Etapa 3: $723.000 + $146.000.
  • Etapa 4: $740.000 + $149.000.
