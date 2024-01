El reconocido cantante Jessi Uribe compartió momentos especiales durante la celebración de los cumpleaños de sus hijos Alán y Roy, fruto de su relación pasada con Sandra Barrios. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la presencia de Paola Jara.

El artista se encontraba en Santander donde organizó una espectacular fiesta de cumpleaños para sus hijos, mostrando la alegría de los niños a través de sus historias de Instagram. La fiesta contó con la presencia de amigos cercanos y familiares.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en la celebración fue la participación activa de Paola Jara, esposa de Jessi Uribe. La pareja desmintió los rumores de tensiones familiares al compartir un tierno video donde se les ve brindando amor a los hijos del cantante, Alán y Roy.

Aunque la familia de Jessi Uribe estuvo presente en el evento, la ausencia de Luna, la hija mayor del cantante, ha generado especulaciones sobre su participación en actividades relacionadas con una academia de baile. Este detalle ha alimentado la curiosidad de los seguidores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la notable ausencia de Sandra Barrios, la exesposa de Jessi Uribe y madre de sus cuatro hijos. Las imágenes de la celebración se hicieron virales en redes sociales, generando comentarios y preguntas entre los internautas. "¿Y Sandra Barrios?", es una de las reacciones más recurrentes.

Los usuarios no han dejado de recordar el video que se hizo viral antes de que Jessi Uribe y Paola Jara iniciaran su relación. "Sandrita, yo se lo cuido", las palabras de Paola Jara siguen desatando comentarios y memes en redes sociales.

¿Gana más dinero Paola Jara? La cantante reveló quién factura más entre ella y Jessi Uribe

La pareja de cantantes Paola Jara y Jessi Uribe, reconocidos en el ámbito de la música popular, han captado la atención del público no solo por su talento artístico, sino también por su relación sentimental que inició en octubre de 2019. Recientemente, la artista antioqueña fue invitada al programa 'Desnúdate con Eva', conducido por la periodista española Eva Rey, donde reveló detalles de su relación.

La entrevista generó opiniones divididas entre los seguidores del programa. A pesar de los comentarios, la charla entre Eva Rey y Paola Jara abordó temas relevantes sobre la relación de los cantantes. Cuando la periodista preguntó sobre la dificultad de coordinar agendas tan ocupadas, la cantante compartió que hacen esfuerzos para coincidir y apoyarse mutuamente en sus compromisos.

Sin embargo, la atención se centró en el momento en que Eva Rey indagó sobre el éxito financiero de la pareja. La pregunta específica sobre quién gana más dinero entre Paola Jara y Jessi Uribe provocó risas de la cantante, quien admitió no tener idea de las cifras exactas. Aunque sugirió que Jessi Uribe podría estar ganando más debido a sus giras internacionales en dólares, aseguró que no se quejaba.

"No le he hecho cuentas (...) No tengo ni idea de cuánto tiene en su cuenta bancaria. Yo creo que él porque está haciendo muchas giras internacionales, entonces pues está ganando más en dólares, pero no me puedo quejar", dijo.