Alcalde de Bucaramanga pide excusas tras colapso de la movilidad por concierto de Jessi Uribe

Luego de que el concierto por los 401 de fundación de Bucaramanga se transformara en una andanada de críticas contra la Alcaldía municipal por el cierre de la carrera 27 de la ciudad por varios días para instalar la tarima, para hacer el show con varios cantantes y luego para hacer el desmontaje de la tarima, el alcalde municipal Juan Carlos Cárdenas ofreció excusas a la ciudadanía.

“Ayer estuvo acá nuestro máximo exponente artista bumangués, yo no sé si es que les molesta que sea de Don Bosco o qué… hombre que se cerró la 27, que se generó una incomodidad, sí, excusas por, a algunos, hacerles pasar ese mal rato, pero es que teníamos el mejor exponente internacional que tenemos en Bucaramanga y ese es un gran reconocimiento, pero además es un movimiento que es exitoso mundialmente”, dijo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, pidió excusas por caos vial que generó el cierre de la carrera 27 por concierto de Jessi Uribe para celebrar los 401 años de la ciudad. Se justificó diciendo que el género musical de las cumbias es un movimiento mundial #VocesySonidos pic.twitter.com/5FvYQNBSyu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 21, 2023

El alcalde de capital de Santander trataba de explicar que el cierre de la carrera 27 de la ciudad podía ser compensado con el show de Jessi Uribe, artista oriundo de Bucaramanga, sin embargo, muchos ciudadanos no entendieron la explicación del alcalde y las críticas en redes sociales continuaron ya que se trata de una de las principales arterias viales de la ciudad y su cierre por dos o tres días generó el colapso de la movilidad de toda la capital de Santander.

“Se me cumplió lo que soñé, Bucaramanga bailó cumbia. Gracias a los que me acompañaron a esta hermosa noche que quedará en la historia de nuestra ciudad, cumbia para el mundo, sueño con que seamos reconocidos como la ciudad capital de la cumbia #Bucaramanga Y los demás que no hicieron sino joder por redes pero se vieron el show por TV , llórelas menor y báilalas, lo logramos”, escribió en sus redes sociales Jessi Uribe refiriéndose al evento que generó críticas en Bucaramanga.

