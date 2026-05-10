"Jesús busca pacientes, no jueces": reflexión del pastor Andrés Corson

A través de la historia de Mateo, el pastor Andrés Corson habla este domingo 10 de mayo sobre la necesidad de que se reconozca que existe un 'médico' espirirutal con el que el ser humano puede experimentar su favor y multiplicación.

El mensaje destaca que Jesús llamó a Mateo, un recaudador de impuestos rechazado, demostrando que el Reino de Dios busca personas con influencia y recursos que estén dispuestos a invertir en otros.

Sin embargo, el mayor obstáculo para esta misión es la "autojusticia" o creerse bueno por méritos propios. Corson define a los "fariseos modernos" como aquellos que asisten a la iglesia, pero critican a los demás, se apoyan en sus propias tradiciones y mantienen su corazón lejos de la oración genuina.

La reflexión concluye con una advertencia sobre la relación con el mundo: Jesús se relacionó con pecadores como un médico con sus pacientes, sin enfermarse él mismo. Por ello, se exhorta a los creyentes a no volverse mundanos para ganar a otros, sino a permanecer firmes en la "Roca".



Solo desde un terreno firme y reconociendo la propia debilidad se puede rescatar a quienes están perdidos en el "lodo cenagoso".

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