Jhonny Rivera se sinceró sobre su nueva novia: “Hay una diferencia de edad muy grande”

Hace pocos días, el cantante de música popular Jhonny Rivera reveló que está enamorado. Su pareja es Jenny López, una joven cantante que también forma parte de su agrupación musical y quien ha estado trabajando con Rivera desde los 15 años, lo que generó algunas controversias en las redes sociales .

El cantante habló en sus redes sociales sobre la diferencia de edades entre ambos, admitiendo que es una realidad innegable. "Yo no quería hablar de este tema, porque la verdad, ¿yo qué iba a discutir con alguien que tiene la razón? Hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón. No puedo discutir nada. Esto no lo puedo normalizar", afirmó Rivera en sus declaraciones.



Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

El cantante también compartió su frustración por los constantes rumores y señalamientos sobre su vida personal. Anteriormente, había sido objeto de especulaciones sobre su orientación sexual, lo que le causó incomodidad y molestia. Sin embargo, al hacer pública su relación con Jenny López, las críticas han tomado un rumbo diferente, lo cual le entristece profundamente. "Lo que me deja muy triste es que cualquier persona puede entrar a una red social y decir lo que se le antoja", agregó.

Jhonny Rivera y su novia Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Para aclarar cualquier malentendido, Jhonny Rivera detalló cómo se desarrolló la relación con Jenny López y enfatizó que su romance comenzó cuando ella ya era mayor de edad.

"Jenny está laboralmente desde los 15 años, pero sentimentalmente no. Sentimentalmente ella era mayor de edad, tenía 19 años. La ven acá en la finca, graba historias en la finca, y entonces dicen que tenemos algo. Ella vivía en el hotel, los seguidores de ella saben que vivía en el hotel porque cuando había que viajar, se venía y se quedaba en el hotel. Si fuera mi novia, se quedaba aquí conmigo", explicó el cantante.

Publicidad

Con esta sincera revelación, Jhonny Rivera espera que las especulaciones y comentarios infundados sobre su vida amorosa lleguen a su fin. Aunque ha decidido dar un paso al frente y compartir públicamente su relación con Jenny López, también espera que se respete su privacidad y la de su pareja mientras disfrutan de este nuevo capítulo en sus vidas.